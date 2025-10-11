Assassin’s Creed Shadows potrebbe presto approdare su Nintendo Switch 2. Dopo mesi di speculazioni, un nuovo indizio sembra confermare l’arrivo del titolo di Ubisoft sulla console di prossima generazione della casa giapponese.

Tutto è partito da una valutazione PEGI emersa a luglio, che segnalava la versione Switch 2 del gioco, pochi giorni dopo che Ubisoft aveva dichiarato che il titolo sarebbe stato pubblicato anche su “altre macchine”.

Adesso, un ulteriore tassello si aggiunge al puzzle: un rivenditore francese ha inserito nel proprio catalogo una scheda prodotto dedicata al gioco, completa di copertina provvisoria e descrizione ufficiale. L’inserzione, comparsa sul sito Auchan, potrebbe essere un errore pubblicato troppo presto, ma molti fan la considerano ormai una conferma quasi certa. In ogni caso, la presenza di un PEGI specifico per Switch 2 e di un listing commerciale lascia pochi dubbi sul fatto che l’annuncio ufficiale sia imminente.

Al momento non esiste una data di uscita per la versione Switch 2 di Assassin’s Creed Shadows, ma secondo le voci più attendibili il debutto potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Il gioco potrebbe seguire un percorso simile a quello di Star Wars: Outlaws, arrivato su Switch 2 lo scorso 4 settembre dopo una breve finestra di esclusività su altre piattaforme. La valutazione PEGI, pubblicata a luglio, è infatti un segnale che di solito precede il lancio di poche settimane.

La descrizione presente sul sito francese recita: “Vivi Assassin’s Creed Shadows in un modo completamente nuovo su Nintendo Switch 2! Padroneggia i meccanismi di furtività più profondi della serie e goditi un combattimento viscerale. Gioca nei panni di Naoe, una shinobi astuta, e usa luce, suono e ombre per evitare la rilevazione. Infiltrati nelle roccaforti nemiche sfruttando il parkour, il rampino e gli strumenti da assassino come shuriken e bombe fumogene. Oppure impugna la spada come Yasuke, un samurai letale, e alterna furtività e potenza per dominare il Giappone feudale.”

La possibilità di passare liberamente tra i due protagonisti – Naoe e Yasuke – rimane uno degli elementi distintivi del titolo, capace di fondere due approcci radicalmente diversi: ombra e acciaio, furtività e forza. L’adattamento per Switch 2, se confermato, dovrà ovviamente tenere conto delle specifiche tecniche della console, ma l’esperienza promette comunque di mantenere l’impatto visivo e il fascino cinematografico che hanno reso Assassin’s Creed Shadows uno dei capitoli più apprezzati della serie.

Se l’arrivo su Switch 2 verrà confermato, si tratterebbe di una mossa strategica significativa, capace di portare uno dei migliori Assassin’s Creed recenti a un pubblico ancora più ampio.

Per ora, non resta che attendere l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare già entro fine anno. Nel frattempo, la domanda che molti fan si pongono è semplice: se Assassin’s Creed Shadows uscisse davvero su Nintendo Switch 2, vi lancereste ancora una volta nel Giappone feudale? Sperando non lo cancellino, ovviamente.