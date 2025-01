Assassin's Creed Shadows vuole risolvere il più grande difetto dei giochi Ubisoft

Ubisoft sta lavorando duramente per riuscire a conquistare i giocatori con Assassin's Creed Shadows, anche chi recentemente è stato più scettico per le ultime uscite del publisher.

Dopo l'ultimo rinvio annunciato, mancano ormai due mesi esatti all'uscita dell'ultimo capitolo della saga, che pare intenda risolvere il più grande difetto delle produzioni del publisher.

Quando i giocatori pensano a un open world di casa Ubisoft, ormai infatti tendono a immaginare i consueti open world pieni di indicatori secondari, dispersivi e che tendano allo stesso tempo accompagnare per mano gli utenti fino al loro prossimo obiettivo della storia.

Con un nuovo post sul blog ufficiale (via Eurogamer.net), il team di sviluppo ha anticipato di volersi allontanare il più possibile da questi preconcetti, lasciando ai giocatori il piacere della scoperta con le nuove meccaniche di esplorazione.

Il team di sviluppo spiega infatti che verrà utilizzato un approccio unico per scoprire dove si trovano le prossime missioni: invece di dirci esattamente dove si trovano, verranno date indicazioni approssimative su come trovare il punto di interesse.

L'intenzione degli autori di Assassin's Creed Shadows (che trovate su Amazon) sarebbe insomma aiutare i giocatori a familiarizzare con il mondo di gioco, senza venire necessariamente bombardati da informazioni secondarie non necessarie.

Una novità che si rifletterà anche nella nuova sincronizzazione: invece di mostrarci tantissimi segnalini sulla mappa, Shadows mostrerà semplicemente punti chiave da poter attivare o disattivare a piacimento per facilitare l'esplorazione.

E per aiutare chi invece potrebbe comunque aver bisogno di un aiuto, Ubisoft spiega che sarà possibile ottenere degli "scout" da utilizzare per rivelare più precisamente gli indicatori delle missioni, lasciandola dunque solo come opzione secondaria e da centellinare adeguatamente.

Novità che lasciano intendere la volontà di ascoltare i feedback arrivati dalla community con gli ultimi giochi, ma ovviamente dovremo attendere di poter mettere le mani con il gioco completo per capire se l'idea si rivelerà o meno efficace.

Di sicuro Ubisoft nutre forti ambizioni per questo gioco, a giudicare da un'espansione in arrivo da ben 10 ore svelata in anticipo sui tempi — salvo poi cancellarne ogni traccia.