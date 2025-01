Assassin's Creed Shadows avrebbe già svelato la prima espansione da ben 10 ore

In attesa del lancio di Assassin's Creed Shadows, rinviato improvvisamente a marzo nelle scorse giornate, Ubisoft avrebbe già svelato a sorpresa alcuni dettagli sulla prima espansione di gioco.

Nelle scorse ore è infatti spuntato un aggiornamento sulla pagina ufficiale di Steam, poi prontamente rimosso pochi istanti dopo, suggerendo che sia andato online per errore con netto anticipo rispetto ai piani iniziali.

Secondo quanto riportato da GamingBolt, nell'aggiornamento in questione veniva annunciata la prima espansione di gioco, intitolata "Claws of Awaji", con una durata di ben 10 ore di gioco aggiuntivo.

L'espansione in questione aggiungerebbe una nuova regione da esplorare, in cui i giocatori si dovrebbero sentire «minacciati» e con una costante paura di essere ricercati.

Verrebbe poi introdotto il Bo come nuova arma da combattimento, oltre a nuove abilità ed equipaggiamenti da sbloccare, insieme a nemici inediti da sconfiggere mentre andremo alla ricerca di un «tesoro perduto».

L'espansione Claws of Awaji dovrebbe essere disponibile gratuitamente per i fan che sceglieranno di prenotare Assassin's Creed Shadows (lo trovate su Amazon), ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli approfonditi al riguardo.

Come anticipavamo in apertura, la pagina in questione infatti non esiste più: dovremo dunque attendere un annuncio ufficiale o un eventuale chiarimento da parte del team di sviluppo per scoprire più da vicino tutte le presunte novità in arrivo.

Assassin's Creed Shadows avrà l'arduo compito di risollevare Ubisoft da un periodo di crisi senza precedenti: il publisher sta ormai puntando tutto su quest'ultimo capitolo, come dimostrerebbe la volontà di preparare espansioni prima ancora dell'uscita ufficiale.

Le azioni di Ubisoft sono ormai arrivate al loro minimo storico, con un ennesimo calo arrivato nelle scorse ore proprio a causa del rinvio di Assassin's Creed Shadows: una decisione che pare aver sollevato preoccupazioni tra gli azionisti.

Il tutto mentre i vertici iniziano a ragionare su una possibile vendita, anche se tutto dipenderà dal successo di mercato o meno di Shadows: anche per questo motivo, sembra che Tencent si stia facendo da parte, almeno per il momento.