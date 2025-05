Assassin's Creed Shadows si aggiorna con due crossover (e un parkour migliore)

Ubisoft ha rilasciato l’aggiornamento 1.0.5 per Assassin’s Creed Shadows, e porta con sé una serie di novità che vanno ben oltre le classiche correzioni di bug.

I riflettori sono puntati su due crossover inaspettati e importanti migliorie al sistema di parkour del gioco (che trovate su Amazon), oltre a una nuova missione gratuita inizialmente legata al preordine.

Il primo è con Dead by Daylight: un evento gratuito vede Naoe indagare su misteriose sparizioni ad Harima. I giocatori dovranno affrontare una minaccia soprannaturale usando meccaniche uniche. In palio un trinket, un banner e una serie di cosmetici ispirati al gioco horror asimmetrico.

Il secondo è invece legato a Balatro: aggiunti un amuleto e un trinket leggendari chiamati Winning Hand, capaci di infliggere effetti casuali al termine delle combo. Per ottenerli, però, i giocatori dovranno collaborare e scoprire da soli come sbloccarli, alimentando un mistero comunitario.

Per quanto riguarda il parkour, troviamo una nuova opzione di salto verticale, che consente di raggiungere sporgenze senza fare il wall-run, oltre allo sprint migliorato: non si interrompe più durante i movimenti in parkour verticale. Per concludere, salti laterali e all’indietro potenziati, con nuove animazioni per Naoe.



Sbloccata per tutti la quest “Thrown to the Dogs”, in cui si aiuta un cane a vendicare il suo padrone. Completandola, si ottiene Tsuki-maru come animale domestico nel proprio rifugio.

Inoltre, anche la Modalità foto è stata potenziata: nuove opzioni, con cambio ora del giorno, espressioni facciali, musica, sticker colorati, cornici, e molto altro per immortalare il Giappone feudale al meglio.



Questo aggiornamento dimostra che Ubisoft sta finalmente ascoltando i giocatori. I miglioramenti al parkour rendono l'esplorazione molto più fluida, e i crossover – pur sorprendenti – aggiungono una nota di creatività e mistero che mancava da tempo nella serie.

La collaborazione per sbloccare l’equipaggiamento di Balatro è un’idea brillante: coinvolge la community e rende il gioco vivo anche fuori dalla mappa. Se Shadows continua su questa strada (magari anche includendo il multiplayer), potrebbe diventare uno degli Assassin’s Creed più longevi e interessanti di sempre.