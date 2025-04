Assassin’s Creed Shadows avrà il multiplayer? C'è un indizio

Assassin’s Creed Shadows potrebbe includere il multiplayer, secondo quanto emerso da alcuni file datamined del gioco.

L’indiscrezione arriva dal modder Sliderv2, che su X ha condiviso vari riferimenti rinvenuti all’interno dei file del titolo (che trovate su Amazon), tra cui menzioni dirette a modalità multiplayer e PvP.

Nello specifico, i file fanno riferimento a elementi come “RED_PVP_Maps” e “RED_PVP_Gym”, chiari indizi di un progetto legato al gioco competitivo online.

Per chi non lo sapesse, “Red” era il nome in codice interno usato da Ubisoft per indicare Assassin’s Creed Shadows durante lo sviluppo.

Già mesi fa si parlava di una modalità co-op/multiplayer, denominata in codice LEAGUE, prevista come contenuto post-lancio. Tuttavia, né i dettagli né una data ufficiale di rilascio erano stati forniti.

Vale anche la pena ricordare che questa modalità non ha nulla a che vedere con Assassin’s Creed Invictus, il prossimo titolo completamente multiplayer della serie di cui si vocifera da tempo.

L’ultima vera esperienza PvP in un Assassin’s Creed risale a Black Flag del 2013, mentre Unity (2014) fu l’ultimo a offrire missioni co-op, ma senza combattimento competitivo.

Il ritorno del multiplayer nella saga, se confermato, sarebbe quindi una novità importante dopo oltre un decennio di assenza.

L’idea di un ritorno al multiplayer in Assassin’s Creed mi intriga, ma mi preoccupa un po’. Se ben fatto, potrebbe essere un valore aggiunto capace di arricchire l’esperienza; se invece sarà un’aggiunta forzata o trascurata, rischia solo di appesantire il pacchetto.

Dopo il successo single player di Shadows, Ubisoft ha una grande occasione: farci esplorare il Giappone feudale non solo da soli, ma anche insieme ad altri. Speriamo la colgano nel modo giusto.

