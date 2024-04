Star Wars Outlaws, è già polemica: internet è obbligatorio per l'installazione

Nelle scorse ore è stata ufficialmente annunciata la data d'uscita di Star Wars Outlaws con un nuovo trailer a tema, in seguito alla quale sono state aperte anche le prenotazioni del gioco sui principali store.

Questo significa che già da oggi potete prenotare la vostra copia fisica (anche su Amazon), ma è stato proprio il reveal delle cover a svelare un dettaglio che sta già destando parecchie discussioni nelle community online.

Come fatto notare da Wario64 su X, nelle cover di gioco è presente infatti un dettaglio che farà decisamente discutere, e che possiamo confermare essere presente anche nelle versioni italiane: il solo disco di gioco non è sufficiente per completare l'installazione di Star Wars Outlaws.

È infatti possibile trovare nella parte in bassa della confezione una scritta che sottolinea come una connessione internet sia «richiesta per installare il gioco»: in altre parole, non tutti i file dovrebbero essere presenti su disco e non potrete davvero completare l'installazione senza esservi collegati alla rete, nemmeno con le copie fisiche.

Inutile dire che questa scoperta sta già scatenando diverse polemiche: è plausibile immaginare che Ubisoft abbia scelto di adottare questa pratica per compensare le dimensioni di gioco più grandi di quelle contenute in un disco, ma altri giochi di recente uscita hanno superato il problema proponendone più di uno, come ad esempio il recente Final Fantasy VII Rebirth.

Secondo molti utenti si tratta dunque di una pratica molto preoccupante, con diversi fan che stanno anche minacciando di non acquistare il gioco o effettuare pre-order prima di avere chiarezza in merito.

Sebbene le patch day-one siano ormai molto comuni, un conto è invitare gli utenti a scaricare un aggiornamento al lancio per godersi la versione migliore del gioco, un altro è avvertirli che non sarà proprio possibile giocarci prima di avere la console connessa a internet in quel determinato momento.

Inutile dire che ciò può diventare preoccupante anche in ottica preservazione dato che, se un malaugurato giorno non fosse più possibile accedere ai server, di fatto il disco fisico di Star Wars Outlaws a quel punto servirebbe a ben poco. Vedremo se Ubisoft farà chiarezza in merito: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.