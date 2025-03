Assassin's Creed Shadows ha un'arma nascosta potentissima: ecco come trovarla

In Assassin's Creed Shadows, un'arma leggendaria sta rivoluzionando l'esperienza di gioco a soli pochi giorni dal lancio.

I giocatori che stanno iniziando ora la loro avventura nell'ambientazione giapponese del titolo Ubisoft (che trovate su Amazon) potrebbero ignorare un elemento che sta già facendo discutere la community: un pugnale tanto capace di manipolare il tempo stesso.

Questa scoperta rappresenta un vantaggio tattico talmente significativo da essere considerato da molti un vero e proprio squilibrio nel sistema di combattimento del gioco.

L'arma in questione è l'Igan Sunset, un pugnale potentissimo recuperabile da un forziere leggendario nella regione iniziale di Izumi Settsu.

Per ottenere questa arma leggendaria, secondo quanto riportato da Polygon, basta recarsi nel forziere situato nel Covo di Tozuku, un piccolo accampamento nemico a nord del rifugio del giocatore, in prossimità del punto panoramico delle Colline Katano nella regione di Izumi Settsu.

La posizione è facilmente raggiungibile nelle primissime fasi di gioco, rendendo questo vantaggio accessibile quasi dall'inizio dell'avventura.

Ciò che rende questo strumento così eccezionale è il suo effetto speciale collegato all'abilità "Escape Strike" (Colpo di Fuga), una delle prime tecniche sbloccabili nell'albero delle abilità dedicate ai tanto.

Normalmente questa mossa permette a Naoe di sferrare un attacco rapido per poi effettuare un balzo all'indietro creando distanza tra sé e i nemici.

Ma quando si impugna l'Igan Sunset, la meccanica subisce una trasformazione radicale: il tempo rallenta per tutti i nemici mentre Naoe mantiene la sua velocità normale.

Questo significa che gli avversari non hanno letteralmente il tempo di alzare le armi per difendersi dagli attacchi successivi, rendendo il personaggio praticamente invincibile in combattimento.

L'effetto dell'Igan Sunset trasforma Naoe in uno degli assassini più letali mai visti nella saga, paragonabile solo a Basim di Assassin's Creed Mirage con la sua capacità di "teletrasportarsi" tra più nemici per eliminarli in rapida successione.

Ad ogni modo, se vi va di non perdervi nulla della nuova avventura nel mondo degli Assassini, date un'occhiata alla nostra guida del gioco.