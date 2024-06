Assassin's Creed Shadows ha rimosso una iconica feature stealth

Con Assassin's Creed Shadows Ubisoft ha detto ufficialmente addio a una delle feature più iconiche della serie, presente fin dal primo capitolo e particolarmente apprezzata dalla community per seminare le guardie dopo un'azione illegale.

Il publisher ha infatti confermato che nel nuovo capitolo non sarà più disponibile il "social stealth", ovvero quella feature che ci permetteva di nasconderci in mezzo alla folla per apparire a tutti gli effetti invisibili, ad esempio sedendoci su una panchina oppure mimetizzandoci in mezzo a un altro gruppo di persone.

Una scelta che Ubisoft sembrerebbe aver adottato anche in funzione dei nuovi protagonisti di Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon), che permetteranno agli utenti di godere di esperienze gameplay totalmente differenti.

Come segnalato da Stephen Totilo di Game File (via DualShockers), Ubisoft sottolinea che Naoe e Yasuke non saranno in grado di utilizzare questa funzionalità, anche se ovviamente avranno a disposizione tante opzioni per assassinare silenziosamente i loro obiettivi.

C'è comunque una grande differenza tra i due protagonisti: Naoe resterà invisibile alle guardie di default, a meno che non decida di farsi notare compiendo azioni illegali, ad esempio agitando la propria spada in mezzo alla folla; Yasuke invece, per ovvi motivi, non potrà mai davvero passare inosservato.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Una rivelazione che ha comprensibilmente deluso alcuni fan, che dopo Mirage si aspettavano il ritorno di questa feature anche in Shadows: evidentemente Ubisoft ha deciso ancora una volta di mischiare le carte in tavola per Assassin's Creed.

Dovremo soltanto pazientare e attendere la data d'uscita per vedere se questo nuovo approccio effettivamente funzionerà e scoprire se, alla fine, riuscirà a vincere lo scetticismo degli appassionati.

Restando in tema di brutte notizie, gli sviluppatori hanno anche confermato che, nonostante la possibilità di andare in barca, non ci sarà un vero e proprio open world marittimo.

Alcuni utenti hanno anche rivolto delle critiche proprio per la scelta di Yasuke come uno dei suoi protagonisti: Ubisoft ha deciso di rispondere in via ufficiale proprio pochi giorni fa, augurandosi che gli diano una chance senza pregiudizi.