In Assassin's Creed Shadows si potrà andare per mare, ma c'è una brutta notizia

Ubisoft sta togliendo sempre più il velo da Assassin's Creed Shadows, attesissimo capitolo della serie che finalmente porta la saga in quel Giappone feudale che da sempre era stato richiesto dai fan.

Abbiamo visto le sue potenzialità negli ultimi giorni, con il gameplay che è stato finalmente mostrato negli eventi della Summer Game Fest 2024.

Durante l'Ubisoft Forward abbiamo avuto un'occasione ancora più corposa per scoprire Assassin's Creed Shadows, in particolare per quanto riguarda le dinamiche di gameplay dei due personaggi giocabili, e sembra non essere finita qui.

Come riporta Dualshockers, infatti, Assassin's Creed Shadows vi darà la possibilità di andare per mare.

In una recente intervista, il director Charles Benoit, che ha lavorato anche su Odyssey e Syndicate, ha parlato dei missionari gesuiti del gioco e dei commercianti portoghesi e di come questo fosse un momento molto importante per i trasporti nel settore commerciale in questa particolare epoca.

In Assassin's Creed Shadows i giocatori potranno utilizzare navi storicamente accurate per viaggiare, ma Benoit afferma che i giocatori non saranno in grado di salpare intorno agli oceani in un ambiente open-world:

«Abbiamo una nave che puoi vedere, puoi salire sulla nave, abbiamo anche una nave che gira per il paese perché venivano fatti molti commerci. Puoi usare questa nave per viaggiare. Ma il fatto è che la nostra mappa è davvero incentrata su terra e montagne, non aveva senso concentrarsi su questa grande area di mare aperto.»

Non è nemmeno chiaro dove Yasuke o Naoe possano andare con la nave, ma almeno abbiamo la certezza che non ci sarà un vero open world come quello di Skull and Bones.

Il quadrupla-A di Ubisoft torna a far parlare di sé in un modo o nell'altro, anche per vie traverse, mentre l'azienda vuole farvelo giocare ad ogni costo.

