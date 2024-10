Assassin's Creed Shadows cancella anche l'Early Access a pagamento, dopo il Season Pass

Sembra che Ubisoft voglia fare di tutto per riconquistare la fiducia dei suoi utenti con Assassin's Creed Shadows, oggi più che mai vero ago della bilancia per una compagnia che sta affrontando una crisi senza precedenti.

Dopo gli ultimi deludenti risultanti di altre produzioni tripla-A dello studio, com'è ormai noto, Ubisoft ha infatti deciso di rinviare l'uscita di Assassin's Creed Shadows al prossimo anno, implementando anche alcune modifiche per le modalità di distribuzione.

Advertisement

In particolar modo, la compagnia ha annunciato di aver cancellato allo stesso tempo anche il Season Pass, modificando dunque nettamente le distribuzioni di contenuti aggiuntivi post-lancio.

Per dimostrare la propria buona fede, Ubisoft ha anche svolto una sessione Q&A sul server Discord ufficiale dedicato ad Assassin's Creed — lo trovate al seguente indirizzo, se interessati — confermando un'altra novità molto importante.

Il publisher ha infatti confermato di aver rimosso anche l'Early Access, la pratica grazie alla quale spendendo soldi in più per versioni più costose diventa possibile accedere al titolo con qualche giorno di anticipo rispetto all'uscita ufficiale.

Un'altra pratica decisamente fastidiosa, altrettanto comune nei moderni tripla-A, che Ubisoft ha sfruttato a suo vantaggio molto spesso, ma non questa volta: tutte le versioni di Assassin's Creed Shadows potranno essere giocate dal 14 febbraio 2025 (potete prenotarlo su Amazon), senza scorciatoie.

Le cancellazioni di Season Pass e Early Access si rifletteranno anche sul prezzo finale della Collector's Edition: Ubisoft ha infatti annunciato che adesso costerà "solo" 239.99€, contro i 279,99€ originariamente richiesti.

L'idea sembrerebbe quella di attirare quanti più giocatori con un "gesto di buona fede", rimuovendo alcune delle pratiche più fastidiose nell'industria tripla-A nella speranza di venire ricompensati con vendite superiori alle aspettative.

Non è infatti un mistero che Ubisoft stia puntando tutto su Assassin's Creed Shadows, motivo per il quale non può più permettersi di sbagliare mira: staremo a vedere come risponderanno i giocatori.

Se anche Shadows non dovesse soddisfare le previsioni di vendita, un'acquisizione di Ubisoft diventerebbe sempre più probabile: la compagnia ha ammesso di essere pronta a valutare ogni opzione per cercare di superare la crisi.