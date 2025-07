Le estati videoludiche sono spesso caratterizzate da aggiornamenti che promettono di rinnovare l'interesse per titoli già pubblicati, e Ubisoft non fa eccezione con la sua roadmap estiva per Assassin's Creed Shadows.

Il colosso francese ha delineato una serie di novità che arriveranno nel gioco ambientato nel Giappone feudale, con l'obiettivo dichiarato di ampliare l'esperienza di gioco e rispondere alle richieste della community.

L'approccio scelto dalla software house punta chiaramente a mantenere vivo l'engagement dei cinque milioni di giocatori che hanno già intrapreso il loro viaggio nel sedicesimo secolo nipponico.

Il 29 luglio segnerà l'arrivo della modalità New Game+ per Assassin's Creed Shadows (qui la nostra recensione), una funzionalità che permetterà ai giocatori di ricominciare l'avventura mantenendo alcuni progressi acquisiti.

La meccanica funziona secondo il classico schema del genere: la progressione narrativa, le location scoperte e gli obiettivi completati verranno azzerati, mentre livello del personaggio, equipaggiamento, grado di conoscenza e progressi del rifugio rimarranno intatti.

Gli sviluppatori hanno previsto due opzioni per il restart: partire dall'inizio assoluto oppure saltare direttamente al momento in cui si eredita il rifugio, bypassando il prologo.

Parallelamente all'introduzione del New Game+, Ubisoft alzerà il level cap da 60 a 80 livelli, introducendo nuovi gradi di conoscenza e maestria nelle abilità.

Il rifugio riceverà particolare attenzione con nuovi upgrade per gli edifici, specialmente per la forgia, mentre i fan del grinding potranno dedicarsi a un terzo progetto ombra che includerà nuove risorse, file di dati e ricompense a tema Animus.

L'aggiornamento più sostanzioso è programmato per l'inizio di settembre, etichettato come update dedicato alla "qualità della vita". Tra le novità più interessanti spicca la possibilità di accelerare il passaggio del tempo, permettendo ai giocatori di modificare a piacimento l'ora del giorno nell'ambiente di gioco.

La funzionalità risponde a una richiesta frequente della community, che spesso si trova a dover aspettare specifici momenti della giornata per completare determinate missioni o attività.

L'update includerà anche la possibilità di "defogliare" completamente la mappa di una regione completando tutti i punti panoramici disponibili, mentre i giocatori PC potranno beneficiare della rimozione del cap al framerate durante le cutscene. Piccoli miglioramenti che, nel loro insieme, dovrebbero rendere l'esperienza più fluida e personalizzabile.

Il 16 settembre vedrà il debutto dell'espansione Claws of Awaji, il primo contenuto aggiuntivo sostanziale per Assassin's Creed Shadows. L'accesso al DLC è incluso nei preordini del gioco, quindi chi ha già effettuato l'acquisto anticipato non dovrà sostenere costi aggiuntivi per accedere ai nuovi contenuti.

Ubisoft non ha ancora rivelato dettagli specifici sulla trama o sulle meccaniche dell'espansione, mantenendo un velo di mistero che dovrebbe essere sollevato nelle prossime settimane.

Nel video di presentazione della roadmap estiva, gli sviluppatori hanno inserito uno di quei glitch dell'Animus che tradizionalmente anticipano futuri annunci. Si tratta di una pratica consolidata nella serie Assassin's Creed, dove elementi apparentemente casuali o difetti tecnici nascondono in realtà indizi su progetti in sviluppo o contenuti futuri.

Secondo le dichiarazioni del CEO Yves Guillemot, Assassin's Creed Shadows ha "soddisfatto le aspettative" raggiungendo i cinque milioni di giocatori dal lancio.

La strategia di supporto post-lancio di Ubisoft per Shadows riflette l'approccio moderno ai giochi open world, dove il contenuto iniziale rappresenta solo la base per un'esperienza che si evolve nel tempo attraverso aggiornamenti, espansioni e miglioramenti continui.