Assassin's Creed: Mirage non si arrende, e diventa next-gen

Il canale “Beyond Dreams” ha condiviso un video che mostra una versione pesantemente moddata di Assassin's Creed Mirage che gira a 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Il gioco, che trovate fortemente scontato su Amazon, non ha forse lasciato il segno come avrebbe dovuto, pur avendo le sue qualità.

Advertisement

Questo, in attesa di Assassin's Creed Shadows, il prossimo capitolo della serie che tra le altre cose ha già fatto discutere per le solite polemiche di rito.

Come riportato anche da DSOGaming, la caratteristica principale del video di Beyond Dreams è l'ultima versione di CompleteRT, la cui versione 1.4 ha il supporto per ReSTIR GI.

All'inizio del video, Beyond Dreams mostra alcune immagini di confronto tra la versione vanilla e quella moddata.

Come possiamo vedere, CompleteRT migliora le ombre dell'erba, l'illuminazione globale e l'occlusione ambientale.

Inoltre, offre una DOF aggressiva - che non ha un aspetto eccezionale - e che può rendere il gioco più cinematografico nei video.

Tuttavia, ci sono diversi difetti e problemi piuttosto lampanti, oltre al fatto che la mod cambia i colori di default del gioco, cosa che ad alcuni fan di Mirage potrebbe non piacere.

Al momento CompleteRT dispone di uno dei più avanzati shader Ray Tracing per lo spazio dello schermo, che consente di aggiungere GI, AO, Matte e Glossy Reflections ai giochi. Offre inoltre Color Grading, Depth of Field dinamico e una Camera Mod coinvolgente.

Oltre a CompleteRT, Beyond Dreams ha utilizzato circa 50 mod per AC Mirage. Queste modifiche migliorano le texture, il sistema LOD e la fisica dei tessuti e disabilitano l'aberrazione cromatica e gli effetti luminosi del gioco.

Ricordiamo in ogni caso che da alcune settimane Assassin's Creed Mirage è uscito su una nuova piattaforma.

Ma non solo: con una lettera sui social in inglese e in giapponese, Ubisoft ha risposto alle presunte perplessità dei fan giapponesi su Assassin's Creed Shadows.