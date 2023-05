Assassin's Creed Mirage: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Annunciato sabato 10 settembre in occasione dell'evento Ubisoft Connect, Assassin's Creed Mirage è il nuovo capitolo dell'omonima serie ambientato una ventina di anni prima di Valhalla e avrà come protagonista un giovane Basim, assassino visto durante il viaggio di Eivor, nella città di Baghdad.

Assassin’s Creed Mirage somiglia tanto e volutamente al primo Assassin’s Creed e in questa opera a metà tra omaggio e reinterpretazione cambia anche lo scheletro del gioco. Si torna a un’esperienza più raccolta, che non punta sull’open world sterminato ma su quello che ha reso celebre la saga: lo stealth, il parkour, gli assassinii dei vostri obiettivi. Tutto il gioco è costruito per valorizzare l’azione stealth e alcuni scorci che abbiamo visto nei video mostrati da Ubisoft hanno rimandato la mente ai vecchi episodi del franchise.

Advertisement

Considerando il forte focus sullo stealth, anche l’aquila di Basim sarà fondamentale e la userete per avere un vantaggio strategico, studiando dall’alto la situazione e pianificando il vostro attacco prima ancora di muovervi. Lo scopo è far sentire il giocatore davvero agile come un Assassino, ma anche parte integrante di una Baghdad viva e popolosa.

Assassin's Creed Mirage sarà lanciato il 12 ottobre 2023 per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.