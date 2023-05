Assassin's Creed Mirage, brutta notizia per chi gioca su PC Steam

Ubisoft ha da poco finalmente confermato la data di uscita di Assassin's Creed Mirage, sebbene ora sia arrivata una brutta notizia per gli utenti Steam.

L'episodio che seguirà Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà infatti un deciso ritorno alle meccaniche e alle atmosfere dei primi capitoli.

L'avventura di Basim arriverà infatti il 12 ottobre 2023, come confermato dal trailer del PlayStation Showcase.

Ora, come riportato anche da ComicBook, sembra infatti che il gioco non sarà reso disponibile sul catalogo Steam.

I preordini sono attualmente aperti per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna e PC via Epic Game Store e Ubisoft Store.

Steam è quindi assente da questa lista, il che significa che il gioco non sarà disponibile sul mercato più utilizzato dai giocatori PC.

Si tratta di una notizia piuttosto sorprendente perché tutti i giochi più recenti di Assassin's Creed, compreso Valhalla, sono arrivati sullo store Valve.

È possibile che Epic abbia pagato Ubisoft per avere il gioco in esclusiva sul suo marketplace per un determinato periodo di tempo.

Naturalmente, a meno che una delle due aziende non rilasci una dichiarazione ufficiale nei prossimi giorni, non possiamo dirlo con certezza.

Dato che Steam è uno degli store più popolari, se non il più popolare, saltare l'uscita di un big come Mirage avrà quasi certamente un impatto sulle vendite totali.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ci saranno novità al riguardo. Per ora, non ci resta che attendere.

Restando in tema, diverse settimane fa sempre Ubisoft ha in ogni caso confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto interessanti, specie se siete collezionisti incalliti.

Per concludere, tempo fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».