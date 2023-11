Assassin's Creed Mirage alla ribalta ad ottobre, batte anche Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 ha avuto un lancio fenomenale tanto che pensavamo che potesse prendersi il trono dei videogiochi più venduti di ottobre, ma è Assassin's Creed Mirage a svettare nelle classifiche di vendita.

Ovviamente sotto a EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon), che senza grossa sorpresa è effettivamente il videogioco più venduto del mese e dimostra quanto la nuova vita del gioco di calcio di Electronic Arts abbia fatto effetto.

Ma tolto l'inevitabile successo del gioco di EA, Assassin's Creed Mirage non se la stava cavando troppo bene. I giocatori su PlayStation 5, infatti, sono scappati dopo neanche un mese facendo crollare vertiginosamente il numero di giocatori attiri sulla piattaforma.

C'è da dire che Mirage aveva venduto benissimo al lancio, risultando essere addirittura il miglior lancio della generazione, ma serviva la prova del nove delle vendite globali del mese per capire se il ritorno alle origini di Ubisoft è riuscito a reggere sul lungo periodo.

E sembra avercela fatta perché, come riporta Games Industry, l'ultimo Assassin's Creed si è posizionato rapidamente al secondo posto dei videogiochi più venduti nel mese di ottobre.

Ubisoft batte Insomniac Games con un margine molto stretto, il che rende paradossalmente più impressionante il rendimento di Marvel's Spider-Man 2 visto che è uscito due settimane più tardi di Assassin's Creed Mirage.

Ecco la classifica dei giochi più venduti nel mese di ottobre 2023:

EA Sports FC 24 (EA) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) Spider-Man 2 (Sony) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Lords of the Fallen 2023 (CI Games) Battlefield 2042 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) It Takes Two (EA)

Notevole anche il risultato di Super Mario Bros Wonder, che vola direttamente in quarta posizione senza neanche il conteggio delle vendite digitali, che solitamente Nintendo non diffonde.

Ma, nonostante il secondo posto perso per un soffio, per Insomniac Games e Sony rimane il fatto che Marvel's Spider-Man 2 è comunque un successo senza paragoni, con dei numeri davvero super.