Assassin's Creed Infinity ha una data di uscita (e cambia nome)

Il franchise di Assassin's Creed è grande e pieno di sfumature e progetti collaterali, e tra questi c'è anche Assassin's Creed Infinity che è stato sempre descritto come un hub in cui verranno pubblicate vari prodotti ed esperienze legate alla saga di Ubisoft.

Tra non molto finalmente sapremo di cosa si tratta perché, come riporta Gamespot, Ubisoft pubblicherà Assassin's Creed Infinity quest'anno.

Il titolo provvisorio dell'hub che ospiterà i nuovi giochi di Assassin's Creed, di cui si parla da un po' con un reveal che sarebbe stato addirittura piazzato tempo fa in origine, ora ha un nuovo nome.

Si chiamerà Animus Hub e, come dichiara Marc-Alexis Cote di Ubisoft, verrà lanciato insieme ad Assassin's Creed Shadows.

Maggiori dettagli arriveranno più avanti, ma Cote ha detto che Animus Hub sarà il luogo «da cui potrete lanciare esperienze diverse».

Ubisoft ha affermato che il fu-Infinity è stato creato in risposta ai fan che hanno chiesto un «approccio più coeso» alla serie di Assassin's Creed. Non sappiamo bene come questo progetto verrà integrato all'interno del prolifico franchise di Ubisoft, ma ormai non manca moltissimo prima di capire come funzionerà.

Assassin's Creed Shadows uscirà infatti il 12 novembre 2024 sulle piattaforme PlayStation, Xbox e PC, e sarà il primo capitolo a far parte dell'Animus Hub, a questo punto.

Shadows sarà, per altro, l'occasione per andare finalmente nel tanto amato e richiesto Giappone feudale da parte di Ubisoft. Un progetto, però, che non è stato così globalmente apprezzato tanto quanto si potesse immaginare.

O, almeno, c'è chi si è lamentato. Addirittura Elon Musk ha espresso perplessità sul gioco, attirando ovviamente le attenzioni di Ubisoft e relativi chiarimenti. Forse Musk non ha apprezzato la limitazione relativa ai viaggi in mare di cui vi abbiamo parlato? Chissà.

