Assassin's Creed: Apocalypse non è un nuovo videogioco, ma l'uscita è vicina

La saga di Assassin's Creed sta vivendo un momento particolarmente florido, sebbene ora è il momento di una novità che non riguarda i videogiochi in senso stretto.

Lasciando da parte il recente Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), il franchise da tempo spazia anche in altri settori, dai fumetti ai giochi da tavolo.

Basti pensare che alcune settimane fa abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Paolo Traisci, disegnatore del fumetto di Assassin's Creed Valhalla, per discutere del presente e del futuro degli adattamenti videoludici.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Assassin's Creed: Brotherhood of Venice - Apocalypse sarà l'ultimo RPG del franchise, e porterà i giocatori in un'ambientazione inedita.

Si tratta, di fatto, dell'ultima espansione per il gioco da tavolo omonimo, la quale arriverà molto presto.

Assassin's Creed: Brotherhood of Venice è infatti un popolare gioco da tavolo cooperativo di Triton Noir, di cui Apocalypse è l'ultima espansione.

I giocatori si ritroveranno nell'Impero Khmer, l'odierna Cambogia, nel 1500. In questa nuova storia tutta da vivere, i giocatori inseguiranno un'assassina rinnegata nota come Isabel.

Isabel è un bersaglio piuttosto potente, essendo in grado di manipolare le menti degli altri usando la Mela dell'Eden, attraverso le insidie della giungla cambogiana, piena di illusioni e ostacoli.

Il gioco includerà nuovi percorsi narrativi e carte esplorative, un nuovo tipo di nemico noto come Stalker, oltre a nuove guardie d'élite chiamate Vipere e Furie (le prime brandiscono pugnali katar avvelenati, mentre le seconde sono infiltrate furtive).

Ci saranno anche nuove minacce basate provenienti dalla giungla, come le vipere velenose. Il progetto è finanziato su Kickstarter ed è aperto a donazioni tardive al momento in cui scriviamo.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita precisa, il prodotto indica come data di spedizione prevista marzo 2024, che non è poi così lontana.

Per quanto riguarda invece i capitoli videoludici che usciranno nei prossimi mesi, secondo un post su LinkedIn Assassin's Creed Red di Ubisoft mira a essere il più grande blockbuster del prossimo anno.

Guardando invece ai grandi classici, sembra che i fan non abbiano dimenticato neppure il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.

Infine, grazie al talento di un modder, Assassin's Creed 2 è ora più bello che mai grazie all'applicazione di reshade, ray tracing e molto altro ancora.