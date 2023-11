Assassin's Creed 3, un fan ha dato vita al remake in UE5

Nel corso degli anni, la serie Assassin's Creed di Ubisoft ci ha regalato alcuni capolavori assoluti, ma anche giochi parecchio sottovalutati: Assassin's Creed 3 è tra questi.

Lasciando un attimo da parte il recente Assassin’s Creed Mirage (che trovate su Amazon), i giocatori ricordano bene le avventure di Connor.

Certo, il clamore di personaggi come Ezio è inarrivabile, sebbene in questo caso parliamo comunque di un'avventura degna di essere vissuta.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, qualcuno si è dilettato a creare un remake in Unreal Engine 5 di Assassin's Creed 3.

Il canale YouTube Remastered Gaming ha infatti caricato un concept di Assassin's Creed 3 col motore di Epic Games.

Il filmato mostra Connor che mette in mostra le sue abilità parkour e molto altro. Purtroppo, si tratta solo di un concept e non di un progetto giocabile vero e proprio.

Ambientato nel 1700, il terzo capitolo numerato del franchise degli assassini aveva come protagonista il coraggioso Connor Kenway ed era ambientato durante la guerra rivoluzionaria americana.

Assassin's Creed 3 è stato criticato da alcuni fan per la presenza di un protagonista a loro dire noioso, anche se il gioco rappresentava un punto di partenza per delle idee di gameplay che sarebbero state riprese in seguito.

Ragion per cui, fa piacere notare come qualcuno non lo abbia del tutto dimenticato. Sembra contare anche che i fan non sembrano aver messo da parte neppure il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.

Chissà se nel futuro di AC non vi sia spazio per il ritorno di Connor, sebbene la saga potrebbe nientemeno che guardare al futuro.

Ma non è tutto: secondo un recente post LinkedIn, il prossimo Assassin's Creed Red di Ubisoft è destinato a essere il «più grande blockbuster del 2024».