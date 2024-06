Assassin's Creed 2, qualcuno ha calcolato il numero totale di uccisioni di Ezio

I fan non hanno mai dimenticato un cult come Assassin's Creed 2, tanto che ora qualcuno ha deciso di calcolare realisticamente il numero totale di uccisioni di Ezio.

Lasciando da parte Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), l'avventura di Ezio Auditore è sicuramente ancora molto amata.

Il gioco, nonostante gli anni sul groppone, è una gemma entrata ormai nell'immaginario comune.

Nonostante sia uscito ormai diversi anni fa, adesso qualcuno ha deciso di riprendere però in mano la discussione (via GamingBible).

La storia di Assassin's Creed 2 è incentrata sulla vendetta, quindi non sorprende che il suo protagonista abbia un bel po' di uccisioni all'attivo.

Un fan ha calcolato esattamente il numero di uccisioni e si tratta di una cifra realmente alta: 867.

Un appassionato su Reddit si è infatti recentemente preso il tempo di tornare su Assassin's Creed 2 per contare quante uccisioni ha effettivamente compiuto Ezio.

«In pratica ho deciso di rigiocare la serie di Ezio per la settima volta, ma questa volta proverò a contare le uccisioni di Ezio in AC2», ha spiegato il fan.

«Presto lo farò anche con tutti gli altri due della trilogia [di Ezio]. Mi ci è voluto molto tempo e ho incontrato delle difficoltà, quindi ho diviso il conteggio delle uccisioni in quattro categorie: obbligatorie (nemici che Ezio doveva uccidere per procedere nella missione principale o secondaria), missioni esterne (nemici che Ezio uccide al di fuori delle missioni, come le vedette o qualsiasi guardia in free roam) extra, battaglie e aree stealth».

Dopo aver calcolato tutte queste aree, è stato calcolato che Ezio uccide circa 867 persone durante gli eventi di Assassin's Creed 2.

È un motivo per cui il buon Auditore è considerato uno degli assassini più temuti di tutti i tempi, e in molti continueranno ad amarlo per questo.

Restando in tema, se volete sapere come se la cava il ritorno di Ezio su console Nintendo Switch, recuperate la recensione della collection dedicata.