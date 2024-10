Aspettando GTA 6, recuperate Bully a soli 3,49 €

Il classico Bully di Rockstar è attualmente in vendita con uno sconto del 65% su Humble Bundle.

Ai tempi, il progetto di Rockstar fece discutere molto perché portò la satira e il grottesco tipico di Grand Theft Auto, come nel quinto capitolo che potete trovare su Amazon.

Sappiamo che Bully 2 è esistito ad un certo punto, e poteva essere addirittura una trilogia nei piani di Rockstar.

Ora, però, è tempo di recuperare il classico a prezzo budget: Bully: Scholarship Edition è disponibile a soli 3.49 euro, rappresentando un'ottima occasione per riscoprire questo titolo decisamente sottovalutato mentre si attende l'uscita di GTA 6 (via PCGamesN).

Il gioco, per chi non lo sapesse, mette il giocatore nei panni di Jimmy Hopkins, uno studente ribelle che frequenta la Bullworth Academy.

A differenza di GTA, in Bully non si guidano auto o si usano armi da fuoco, ma ci si sposta in bicicletta e si utilizza una fionda.

L'ambientazione autunnale e l'atmosfera misteriosa della città di Bullworth rendono l'esplorazione particolarmente affascinante. La descrizione recita:

Bully: Scholarship Edition si svolge nell'immaginario collegio del New England, la Bullworth Academy, e racconta la storia del dispettoso quindicenne Jimmy Hopkins, che vive l'ilarità e la goffaggine dell'adolescenza. Sconfiggete gli atleti a palla prigioniera, fa scherzi ai preti, salva i secchioni, bacia la ragazza e, infine, si muove nella gerarchia sociale della peggiore scuola del mondo.

Una caratteristica apprezzabile è l'assenza di PGN generici: tutti gli abitanti di Bullworth sono personaggi individuali, la maggior parte con un nome proprio. Questo contribuisce a creare un mondo credibile e vivo.

Gli appassionati di Rockstar in attesa di GTA 6 possono quindi ingannare l'attesa riscoprendo questo classico a un prezzo vantaggioso, esplorando un mondo scolastico ricco di personaggi e situazioni uniche.

Il gioco sarà disponibile al 65% di sconto per i prossimi 3 giorni a partire da ora, quindi fate in fretta (cliccate qui se vi interessa recuperarlo).

