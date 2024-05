Arrowhead vuole diventare la "nuova" FromSoftware

Con il lancio di Helldivers 2, Arrowhead ha avuto un inizio d'anno a dir poco esplosivo.

Il gioco è stato rapidamente accolto da recensioni e vendite positive, anche se la recente controversia legata al PSN sembrava aver messo nei guai Arrowhead.

Così non è stato, visto che il team guarda al futuro e continua a stabilire la propria identità, dicendo no a eventuali acquisizioni (via GameSpot).

Parte di questa strategia comprende la nomina di Shams Jorjani a nuovo CEO di Arrowhead, consentendo al direttore creativo dello studio ed ex CEO Johan Pilestedt di concentrarsi sulla creazione di giochi.

Insieme, i due intendono trasformare Arrowhead nella prossima FromSoftware (o Blizzard).

Per il momento, quindi Arrowhead intende rimanere indipendente e non prevede un aumento massiccio della sua forza lavoro.

«Siamo orgogliosi di essere uno studio indipendente», ha dichiarato Pilestedt a GamesIndustry.biz.

«Dobbiamo vedere cosa ci riserva il futuro, ma nei piani non c'è nulla che ci spinga ad essere acquisiti da qualcuno. Voglio vedere quanto in alto possiamo volare. E con l'arrivo di Shams a bordo, abbiamo un buon potenziale per realizzare il futuro di diventare la prossima FromSoftware o Blizzard».

Jorjani ha aggiunto che lo studio mira ancora a realizzare giochi cooperativi «grandiosi» e trasformare Arrowhead in un grande nome dell'industria dei videogiochi.

«Quando stavamo crescendo, volevamo davvero lavorare in Blizzard, era uno dei posti in cui lavorare. Credo che Arrowhead abbia il potenziale per diventarlo», ha reso noto Jorjani.

«Ma questo non significa che dobbiamo essere un'azienda di 500 persone. Anzi, un'azienda di 500 persone è piuttosto dolorosa sotto molti aspetti. Vedremo la crescita, ma come mezzo per raggiungere un fine, non come fine in sé. Non abbiamo in programma di quotarci in borsa. Niente di tutto questo. Una crescita misurata che ci permetta di realizzare giochi straordinari e di essere un buon posto di lavoro».

Helldivers 2 ha avuto un grande successo, visto che Sony ha rivelato che il gioco ha venduto 12 milioni di unità dal momento del lancio, diventando il gioco PlayStation più venduto di tutti i tempi.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che il gioco «non è affatto un brutto gioco, anche se non il capolavoro che molti stanno urlando ai quattro venti, [...] anche se sicuramente ben congegnato – specie se giocato in compagnia – e dotato di un gameplay quasi mai noioso, anche se per raggiungere i fasti di grande classico dovrà ancora percorrere molta strada davanti a sé. Così com'è, infatti, Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers.»