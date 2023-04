Armored Core VI, un leak potrebbe aver svelato la data del nuovo trailer gameplay

Potrebbe essere finalmente quasi giunto il momento di vedere Armored Core VI in azione con un nuovo trailer gameplay, a giudicare da un nuovo leak arrivato da un insider che ha accumulato una discreta credibilità negli ultimi mesi.

Il sesto capitolo realizzato della saga realizzata da FromSoftware, team ormai noto a tutto il pubblico dopo il successo di soulslike come Elden Ring (che trovate su Amazon), potrebbe finalmente svelare tutti i suoi segreti a partire dalla prossima settimana.

Già nelle ultime settimane erano arrivate indiscrezioni importanti su possibili novità in arrivo, dopo che non solo era arrivata la prima classificazione ufficiale, ma soprattutto in seguito al download reso disponibile su Xbox.

ResetEra segnala l'indiscrezione di un affidabile leaker cinese sul forum a9vg, che in passato aveva confermato l'uscita del New Game Plus di God of War Ragnarok e Hayarigami 1-2-3 Pack per il Giappone: secondo l'insider, un nuovo trailer di Armored Core VI sarebbe previsto per il prossimo 28 aprile.

Per il momento non è chiaro se si tratti ancora una volta di una presentazione con semplice computer grafica, ma a giudicare dai numerosi indizi arrivati nelle scorse giornate potrebbe essere davvero arrivato il momento di vedere il gameplay in azione.

Considerando che si tratta di una tipologia di gioco ben diversa da quella a cui FromSoftware ha abituato i suoi fan negli ultimi anni, c'è sicuramente tanta curiosità di scoprire cosa potremo aspettarci dal sesto capitolo di Armored Core, sempre ammesso che l'indiscrezioni si riveli naturalmente esatta.

Come spesso accade in questi casi, nonostante si tratti di un leaker affidabile, il nostro consiglio è dunque quello di prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme ufficiali che non mancheremo di segnalarvi prontamente sulle nostre pagine. Nel frattempo, possiamo cominciare a incrociare le dita e segnare cautamente questa data sul calendario.

Il trailer potrebbe allo stesso tempo confermare la possibile data d'uscita: al momento non è infatti chiaro se possa uscire già alla fine dell'anno o se sarà necessario attendere il 2024, data anche la "concorrenza" con il DLC di Elden Ring.