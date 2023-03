Elden Ring, il DLC e Armored Core 6 si contenderanno la data di uscita

Elden Ring ha finalmente dato voce a mesi di rumor con l’annuncio di Shadow of the Erdtree, il primo DLC che dovrà posizionarsi a fianco di Armored Core VI in qualche modo.

Dopo l’arrivo del soulslike diventato già un titolo di culto (e che potete recuperare su Amazon), From Software ha fatto anche la gioia degli amanti dei mech.

Armored Core VI è infatti realtà, così come sono realtà le prime domande sul fatto che possa essere o meno “un souslike coi mech”, un dubbio al quale è stata data risposta.

E se forse non sarà davvero una commistione, pare proprio che il titolo con i mech avrà un tocco di Sekiro, in ogni caso.

Elden Ring e Armored Core VI finiranno per scontrarsi, in un certo senso, perché secondo alcuni report dovranno contendersi almeno la data di uscita.

Secondo un report (tramite Dualshockers) pare che il prossimo Armored Core sia piazzato internamente in un periodo identificato come “settembre-ottobre 2023”.

La fonte è abbastanza affidabile perché in passato aveva già svelato l’esistenza delle remastered di Baten Kaitos con largo anticipo, prima del reveal durante l’ultimo Nintendo Direct.

Come entra Elden Ring in tutta questa storia? Beh, la stessa fonte ha diffuso alcune dichiarazioni di Bandai Namco, publisher di entrambi i titoli, riguardo le intenzioni di pubblicazione future.

Il publisher sembra essere intenzionato a pubblicare Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring, in un periodo successivo a quello di Armored Core VI.

Questo significa dopo ottobre 2023 o, plausibilmente, addirittura all’inizio del 2024.

Ovviamente non resta che attendere le solite conferme ufficiali, nella speranza che possano rappresentare una smentita una volta tanto, in questo caso.

Anche perché, dopo il recente annuncio, i fan di Elden Ring hanno veramente bisogno di tornare nell’Interregno con nuovi contenuti.

Per altro Bandai Namco dovrà anche darci informazioni riguardo Tekken 8, che nel frattempo continua a svelare i suoi personaggi principali.