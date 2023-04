Armored Core 6 è stato classificato, e la data di uscita si avvicina

Armored Core 6 Fires of Rubicon è stato annunciato durante i The Game Awards 2022, per poi sparire dai radar: nonostante questo, il gioco sembra correre spedito verso la release.

Dopo varie voci di corridoio e annunci di lavoro di FromSoftware, il trailer cinematografico ha ufficializzato l’esistenza del gioco, atteso a braccia aperte dai fan.

Il nuovo Armored Core 6 sarà un vero e proprio ritorno al passato, con in più un “tocco” di Sekiro Shadows Die Twice che male non è.

Ora, dopo che le prime notizie vedevano la data di uscita del gioco “contesa” con quella del DLC di Elden Ring, arrivano ora buone nuove grazie alla classificazione del gioco in Corea.

Come riportato anche da GamesRadar, Armored Core 6 Fires of Rubicon è stato classificato in Corea, ricordando di fatto ai fan che il titolo FromSoftware uscirà quest’anno.

Il gioco è stato classificato con un rating di 12+ a causa di alcuni contenuti violenti presenti al suo interno. Si sospetta che questa classificazione possa portare all’annuncio ufficiale della data di uscita, visto che al momento sappiamo solo che il gioco uscirà genericamente entro la fine del 2023.

Avrete notato che molti titoli di prossima uscita vengono classificati in Corea poco prima del reveal o del rilascio effettivo. Tra questi, ricordiamo infatti i ben noti Street Fighter 6, New Tales From the Borderlands e Ghostwire Tokyo.

A differenza di altri titoli di FromSoftware – come Elden Ring e Dark Souls – Armored Core 6 sarà un gioco d’azione con mech in terza persona, nuovo capitolo della serie in ben 11 anni di silenzio.

From ha in ogni caso dichiarato di non voler ricalcare la giocabilità degli altri suoi giochi, il che significa che Armored Core 6 non sarà di fatto un soulslike.

Restando in tema FromSoftware, lo sviluppatore ha avuto una grande serata ai The Game Awards 2022, visto che Elden Ring è stato incoronato Gioco dell’Anno.

Ma non solo: il “guru” Hidetaka Miyazaki è stato selezionato come una delle “100 persone più influenti al mondo” del 2023 dalla rivista TIME.

Infine, ricordiamo anche che il nuovo progetto di FromSoftware sarebbe già entrato nelle fasi finali di sviluppo, dunque l’attesa potrebbe essere meno lunga del previsto.