Armored Core VI gira sui vostri PC? Ecco i requisiti

Armored Core VI promette di essere un gioco importante e imponente per From Software che, dalle prime informazioni, segnerà già un record in ogni caso per la software house nipponica.

Come precedentemente dichiarato, il nuovo capitolo della saga di mecha girerà infatti a 120fps.

È risaputo che l'aspetto puramente tecnico dei giochi provenienti da From Software spesso ha rappresentato un punto debole, ma con questo nuovo progetto sembra che lo studio stia compiendo un passo avanti significativo.

Non solo per quanto riguarda solo l'aspetto estetico, poiché in un gioco così frenetico, incrementare la fluidità può veramente fare la differenza, anche in termini di esperienza di gioco. Fino ad ora, inoltre, superare i tradizionali 60 fotogrammi al secondo nei giochi di From Software era possibile solo mediante l'uso di mod.

Come si può raggiungere questo risultato? Beh, con un PC non indifferente come dimostrano i requisiti minimi e raccomandati pubblicati tramite Steam.

Armored Core VI requisiti minimi PC

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Armored Core VI requisiti raccomandati PC

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB or AMD Radeon RX 590, 8GB or Intel Arc A750, 8GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Se non riuscite a far girare Armored Core VI su PC, o semplicemente preferite giocarlo su console, trovate il titolo From Software in ogni versione su Amazon al miglior prezzo.

Nel frattempo potete provare il resoconto della nostra prova del gioco, in cui abbiamo spiegato che il titolo «ci ha lasciato con impressioni per lo più positive, grazie all’ottimo sistema di combattimento, veloce e adrenalinico, specialmente negli spettacolari scontri con i boss.»