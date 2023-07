Armored Core VI è già un videogioco da record per From Software

Armored Core VI segna un grande ritorno per From Software che, tra un soulslike e l'altro, ha anche recuperato una sua vecchia saga rimasta nell'oblio.

Il sesto capitolo della saga di mecha, che è già ordinabile su Amazon, si porta con sé un bel carico di aspettative ed ha il compito di rinvigorire la saga in ogni caso.

Già dai primi trailer abbiamo avuto un piccolo assaggio di cosa From Software ha in serbo per i nuovi e vecchi fan, e le intenzioni sembrano molto buone.

E, anche se non sarà violento come molti speravano, né ci sarà un open world ad attendere tutti gli aspiranti piloti, Armored Core VI è già unico per aver segnato un record nella vita di From Software.

Per la prima volta, infatti, il titolo girerà a 120fps.

Chi conosce bene From Software sa che l'aspetto meramente tecnico dei giochi dello studio nipponico è spesso una nota dolente, ma con questo nuovo progetto sembra che lo studio farà un passo in avanti.

Come riporta PC Gamer, infatti, Armored Core VI ha un settaggio che permette di giocare al massimo della fluidità possibile. Precisamente è possibile scegliere di impostare la fluidità a 30, 60, 90 e 120fps.

Non si tratta di una impostazione solamente estetica, perché in un gioco frenetico come questo impostare una fluidità più elevata può davvero fare la differenza anche in termini di gameplay. Finora, per altro, arrivare a superare i 60fps nei giochi From Software era possibile solo grazie alle mod.

Tuttavia non è chiaro se questa possibilità verrà impiegata anche sulle versioni console del gioco, perché l'impostazione è stata scovata solo nei settaggi per PC.

Non ci resta che scoprirlo quando Armored Core VI sarà finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Nel frattempo vi ricordiamo che l'abbiamo provato per un po' di ore, dandovi il nostro resoconto sull'esperienza: lo trovate qui.