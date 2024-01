Prezzo TOP sulle telecamere di sorveglianza Arlo Ultra II (-33%)

Volete incrementare la sicurezza in casa? Amazon ha l'offerta che fa al caso vostro. Lasciatevi sorprendere da Arlo Ultra 2, un sistema di telecamere Wi-Fi da esterno completamente wireless e dotato di risoluzione 4K UHD. Il set include 4 telecamere di colore nero e una base, con una visione notturna a colori ottimizzata e un campo visivo estremamente ampio di 180°. In questo modo, potrete ottenere la massima protezione per la vostra casa a un prezzo speciale. Le telecamere di sorveglianza Wi-Fi di Arlo sono infatti disponibili su Amazon con uno sconto del 33%, che abbassa il prezzo originale da 983,84€ a soli 659,99€.

Arlo Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Arlo Ultra 2 è il set di telecamere Wi-Fi perfetto per chi desidera installare un ottimo sistema di sicurezza intorno a casa, per ottenere una protezione avanzata e una lunga serie di vantaggi esclusivi. Le telecamere di Arlo sono infatti in grado di catturare i dettagli più piccoli grazie alla risoluzione 4K UHD, che offre video di qualità cinematografica e una visione notturna a colori senza pari. Se desiderate tenere sempre sotto controllo la vostra proprietà con un campo visivo esteso a 180° e un'eccellente qualità video, queste telecamere si riveleranno la scelta ideale.

Il set di Arlo Ultra 2 è progettato per avvisarvi tempestivamente ogni volta che viene rilevato un minimo movimento sospetto. Inoltre, il potente faretto incorporato funge da deterrente per gli intrusi.

L'offerta include quattro telecamere Arlo Ultra 2 nere al prezzo eccezionale di 659,99€, notevolmente inferiore al prezzo originale di 983,84€. Questo sistema di sorveglianza non si limita a offrire un livello di sicurezza eccellente, ma è anche facilmente integrabile con la vostra casa smart grazie alla compatibilità con l'assistente vocale Alexa.

