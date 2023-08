Arcane Stagione 2, confermato il ritorno di uno dei personaggi più amati

Arcane, la produzione Netflix che si intreccia con l'universo di League of Legends, si è dimostrata come una delle piacevoli sorprese tra i tanti prodotti tratti da videogiochi, emergendo come uno dei migliori esempi di adattamento da un videogioco alla dimensione televisiva.

Nonostante ci fossero diversi scetticismi iniziali riguardo alla sua correlazione con League of Legends (disponibile anche su Amazon), tali dubbi sono stati ampiamente smentiti.

La seconda stagione dello show è già confermata, subito dopo la messa in onda della prima, ma ancora non c'è una data di uscita né informazioni precise.

Sapevamo già che Arcane avrebbe saltato di netto il 2023, e non c'è nemmeno un altro periodo più o meno preciso da attendere.

Nel frattempo arrivano altre informazioni sulla trama e i personaggi della seconda stagione, tra cui un gradito ritorno a sorpresa.

Come rivela PC Games N, infatti, Silco sarà presente nella prossima stagione di Arcane.

Il carismatico villain è stato tra i personaggi più amati della serie e, sebbene non abbia fatto una gran fine, a quanto pare tornerà in qualche modo.

A confermarlo è il suo interprete, Jason Spisak, che è apparso di recente in un podcast per parlare del suo lavoro di doppiatore, sganciando anche la bomba sul suo ritorno nello show di Netflix:

«Ho registrato delle battute per la seconda stagione, me lo hanno lasciato dire. Riot Games mi ha permesso di dirlo alla gente, hanno detto "puoi dire ufficialmente alla gente che hai registrato delle battute per la seconda stagione di Arcane", quindi mi è permesso dirlo.»

Il destino di Silco è a dir poco funesto alla fine della prima stagione di Arcane, per questo è probabile che tornerà come ricordo o flashback. A meno che non ci sia qualche strano esperimento nei dintorni di Zaun in cui Silco verrà coinvolto.

Restando in tema, anche Hideo Kojima è rimasto seriamente colpito dalla qualità della prima stagione di Arcane, svelando un retroscena davvero curioso.

Netflix continua, nel frattempo, a proporre show tratti dai videogiochi. Una nuova serie di Castlevania è stata infatti annunciata, e c'è anche il primo trailer.