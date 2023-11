Arcane Stagione 2, annunciato il mese d'uscita ufficiale

La notizia era nell'aria già da un po', ma adesso è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Netflix: gli utenti iscritti al servizio in streaming potranno scoprire la Stagione 2 di Arcane esattamente tra un anno!

La serie Arcane è considerata ancora oggi uno degli adattamenti videoludici più sorprendenti degli ultimi anni: lo show ispirato a League of Legends (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon) ha conquistato tutti, anche chi non ha mai giocato con il MOBA di Riot Games.

I precedenti report parlavano di una potenziale uscita tra ottobre e dicembre 2024, e possiamo dire che ci avevamo preso in pieno: in occasione dell'ultimo Geeked Weekend, Netflix ha confermato che la Stagione 2 di Arcane avrà inizio da novembre 2024!

Il colosso di streaming ha anche confermato il tutto con un nuovo teaser trailer ufficiale, che vi allegheremo qui di seguito:

È chiaro che si tratta di un annuncio davvero interessante per i fan dello show originale, ma anche per tutti coloro apprezzino le serie ben fatte: la prima stagione si è rivelata così sorprendente da aver convinto pienamente anche Hideo Kojima, uno che di trame ben fatte ne sa decisamente qualcosa.

Ci sarà dunque da aspettare ancora un anno prima di poter rivedere Jinx in azione, protagonista anche di questo nuovo piccolo teaser.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza cosa attenderci esattamente da questa stagione, ma i fan possono decisamente incrociare le dita e augurarsi che la qualità riesca a raggiungere, se non addirittura sapere, l'eccellente prima season.

Vi terremo, come sempre, prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità in merito.

Quel che possiamo già anticiparvi è che è già stato confermato, oltre naturalmente a Jinx, anche il ritorno di Silco, uno dei personaggi più iconici e apprezzati dai fan della prima stagione di Arcane.