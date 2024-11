Arcane non farà la stessa "fine" dei progetti Marvel

Il secondo capitolo di Arcane, la serie animata basata sull'universo di League of Legends, si appresta a debuttare su Netflix.

La serie nata dall'universo videoludico di LoL (che trovate su Amazon) è stata in grado di raccontare una storia avvincente che ruota attorno a due personaggi in guerra, Jinx e Vi.

Nella nostra recensione, del resto, ve lo abbiamo spiegato più che approfonditamente. Ora, però, gli occhi sono puntati sulla seconda e a quanto pare ultima stagione.

Gli showrunner Christian Linke e Alex Yee hanno infatti dichiarato che eventuali futuri progetti legati al franchise dovranno distinguersi nettamente dall'attuale serie.

In un'intervista a GamesRadar+, Linke e Yee hanno sottolineato l'importanza di innovare sia dal punto di vista visivo che dei contenuti.

«Se facessimo semplicemente un'altra cosa da supereroi come IP, non avrebbe senso realizzarla», ha affermato Linke. I due creatori ritengono che un eventuale spin-off dovrebbe «avere davvero un messaggio» e sfruttare appieno le potenzialità dell'animazione.

Linke ha evidenziato come l'animazione offra possibilità creative pressoché illimitate rispetto al live-action: «In animazione possiamo fare praticamente di tutto. Quindi il nostro stile di animazione dovrebbe essere eclettico quanto i nostri giochi».

L'obiettivo sarebbe quello di rispecchiare la varietà di design e toni presenti nell'universo di League of Legends, che spazia da pop star a spettri assassini fino a antiche divinità animali.

Yee ha aggiunto: «È importante ricordare che, provenendo dai videogiochi, ci siamo già confrontati con quella che sembrava una nuova forma di narrazione, dopo TV e film. Penso che quello spirito sia ancora in noi. Quindi si tratta di ricordare che i metodi con cui le storie possono essere raccontate e i modi in cui i giocatori possono interagire con esse sono sempre in uno stato di fluidità».

Sebbene non ci siano annunci ufficiali su futuri progetti, Linke ha precedentemente accennato alla volontà di raccontare altre storie nell'universo di League of Legends.

Con un budget stimato di 250 milioni di dollari per Arcane, è chiaro che i due showrunner puntino a spingersi ancora oltre in termini creativi.

La prima parte di Arcane Stagione 2 sarà disponibile su Netflix dal 9 novembre, seguita dalla seconda parte la settimana successiva.

Gli appassionati potranno godersi nuovi episodi che promettono di alzare ulteriormente l'asticella della qualità e dell'innovazione nel campo dell'animazione ispirata ai videogiochi.

Avete letto che alcune settimane fa Netflix ha rivelato gli artisti che faranno parte della colonna sonora ufficiale della seconda stagione della serie in questione?