Apple MacBook Air 13" M1 a soli 825€! Disponibilità limitata!

Recentemente vi abbiamo introdotto gli edays, l'ultima iniziativa promozionale di eBay che anticipa il Black Friday. Con questa promozione, avrete la possibilità di risparmiare il 15% sui vostri acquisti utilizzando il codice sconto NOVADAYS al momento del pagamento. Tra le numerose offerte, disponibili anche nel nostro articolo dedicato, spicca l'Apple MacBook Air 13" con chip M1, ora offerto con uno sconto di 75€.

Grazie a questa offerta speciale, il MacBook Air sarà vostro per soli 824,90€ invece di 899,90€, un prezzo estremamente conveniente per un notebook di tale qualità, con disponibilità limitate. Inoltre, la promozione scade il 19 novembre, quindi vi consigliamo di affrettarvi prima che le scorte si esauriscano o l'offerta termini.

MacBook Air 13" M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 è ideale per studenti e professionisti che necessitano di un dispositivo performante anche in mobilità. Offre un'autonomia eccellente, prestazioni di alto livello e facilità d'uso, rendendolo perfetto per l'uso quotidiano.

È anche l'opzione ideale per chi desidera un laptop Apple che si integri con i propri dispositivi iPhone e iPad, senza però sostenere il costo più elevato del modello più recente con il chip M2. Il chip M1, con le sue prestazioni notevoli, è in grado di gestire attività impegnative come il montaggio video e l'uso di software di grafica e gestionali, particolarmente utili per i creativi.

Riguardo al prezzo, il MacBook Air 13" con M1 è normalmente venduto intorno ai 1.000€ e raramente si trova a un prezzo così basso come gli attuali 824,90€ offerti da eBay, il prezzo più conveniente sul mercato per questo modello. Considerando che non è garantito un ulteriore ribasso durante il Black Friday vero e proprio e data la limitata disponibilità, vi consigliamo di approfittare di questa offerta il prima possibile.

N.B.: Utilizzate il coupon NOVEDAYS in fase di checkout per ottenere lo sconto supplementare!

