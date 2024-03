Horizon Forbidden West su PC è durato 30 secondi prima di essere piratato

Dovremmo stupirci della velocità con cui i videogiochi non riescono a resistere alla pirateria, ma Horizon Forbidden West è durato 30 secondi prima di vedere online una sua versione piratata.

E non è un modo di dire perché, come riporta The Gamer, ci è voluto meno di un minuto prima di vedere un crack per il titolo originariamente uscito su console PlayStation.

Il 21 marzo 2024 su Steam è apparso Horizon Forbidden West, dopo una lunga attesa in cui PlayStation si è fatta pregare per avere una data di uscita, e dopo 30 secondi è stata aggirata la protezione DRM dei videogiochi su Steam con un programma chiamato Fairlight.

Non è tanto il fatto che il titolo sia stato piratato, perché è una normalità nel mondo dei videogiochi che difficilmente verrà sradicata, ma la velocità con cui è stato trovato un crack per il software.

Tutto sembra essere stato più semplice del previsto perché Horizon Forbidden West non è stato lanciato con sistemi come Denuvo (che comunque spesso vengono aggirati), ma con i DRM integrati di Steam come unica protezione.

A questo punto è davvero difficile come si possa fermare, o almeno arginare efficacemente, il fenomeno della pirateria indiscriminata anche quando arriva così a strettissimo giro con le uscite dei videogiochi più recenti.

È successo anche con Nintendo Switch e Princess Peach: Showtime!, che non è stato piratato in esattamente 30 secondi ma si è ritrovato comunque ad essere emulato su PC al day one, per altro anche con una resa tecnica sorprendente.

Se volete recuperare Horizon Forbidden West in versione PS5 lo trovate ovviamente su Amazon, se non avete ancora vissuto l'avventura di Aloy.

Mentre se volete giocarlo su PC, possibilmente non piratandolo, ecco i requisiti PC che vi serviranno per giocare a Horizon Forbidden West.