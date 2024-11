Annunciato Monster Hunter Outlanders, il nuovo gioco gratis open world

I fan di Monster Hunter potranno presto divertirsi con un nuovo gioco gratis in arrivo, annunciato a sorpresa nelle scorse ore e che intende portare l'autentica esperienza della serie su dispositivi mobile.

Come riportato da VGC, Capcom ha annunciato una collaborazione con TiMi Studio Group per lo sviluppo di Monster Hunter Outlanders, un open world per smartphone che dovrebbe essere disponibile in formato free-to-play.

L'intenzione degli sviluppatori è quella di realizzare un'esperienza autentica per la saga su dispositivi mobile, simile dunque ai capitoli ufficiali come Monster Hunter Wilds (che potete prenotare su Amazon).

Gli utenti smartphone hanno già avuto modo di scoprire diversi adattamenti della serie, ma che sfruttavano diverse gimmick: un esempio è Monster Hunter Now, il titolo in realtà aumentata simile a Pokémon GO.

Con Monster Hunter Outlanders verranno invece proposti open world survival a caccia di letali mostri, come potete vedere voi stessi nel primo trailer ufficiale:

Ad occuparsi del progetto sarà direttamente TiMi Studio Group, già noto per esperienze mobile come Pokémon Unite e Call of Duty Mobile e sussidiaria di Tencent.

Il producer Dong Huang ha promesso non solo esperienze di caccia autentiche, ma anche «un massiccio open world» per connettersi velocemente con la community ed altri amici nel mondo di gioco.

Ovviamente sarà comunque possibile affrontare le cacce anche da soli, mentre i party potranno essere composti da un massimo di 4 giocatori in contemporanea.

Attualmente non è ancora disponibile una data di uscita, ma è possibile ricevere aggiornamenti sullo sviluppo iscrivendosi al sito ufficiale, che trovate al seguente indirizzo.

Per chi invece desidera nuove esperienze su PC e console, dal prossimo anno sarà disponibile l'attesissimo Monster Hunter Wilds: il nuovo capitolo ci ha già dato buone impressioni, come vi ha raccontato il nostro Silvio Mazzitelli nel provato dedicato.

Tuttavia, pare ci siano ancora dei problemi da sistemare a livello grafico con la modalità prestazioni, come emerso dall'ultima open beta.