La beta di Monster Hunter Wilds sta deludendo i fan su PS5

Tra poche ore sarà disponibile ufficialmente per tutte le piattaforme la beta gratuita di Monster Hunter Wilds, ma gli utenti iscritti a PlayStation Plus hanno potuto già approfittare di un accesso anticipato in queste ore.

Grazie alla versione beta, gli appassionati potranno non solo creare il proprio cacciatore e provare una delle prime missioni della storia, ma anche mettersi alla prova insieme ai propri amici con una delle cacce presenti nel gioco completo (che potete prenotare su Amazon).

Capcom aveva effettivamente puntato molto con il marketing su PS5, sottolineando che le console di casa Sony avrebbero garantito la massima fluidità possibile, senza alcun bisogno di passare a PS5 Pro.

Ciò che la community non si aspettava erano però enormi sacrifici a livello tecnico: come segnalato da Push Square, la qualità visiva della modalità prestazioni non appare attualmente all'altezza delle aspettative.

Ma neanche il frame rate di Monster Hunter Wilds sembra essere particolarmente stabile: per quanto raggiunga spesso i 60fps, vengono infatti segnalati cali di performance costanti nel tempo e che, data la natura di questo titolo, possono risultare frustranti a lungo andare.

La modalità grafica con priorità alla risoluzione resta comunque una soluzione dal framerate inferiore e fissato a 30fps, pur garantendo una qualità delle texture senza artefatti visivi o immagini sfocate.

Molti fan hanno già iniziato a paragonare le visuali della modalità prestazioni a titoli come Dragon's Dogma 2 — che solo con gli ultimi aggiornamenti sta finalmente migliorando — confermando che evidentemente in casa Capcom c'è qualche problema con il frame rate sulle PS5 standard.

Ironicamente, la beta potrebbe spingere i più grandi fan di Monster Hunter a prendere in considerazione PS5 Pro dato che, probabilmente, si potranno avere prestazioni fluide e una qualità grafica decisamente superiori a quelle offerte attualmente.

Va in ogni caso ribadito che, trattandosi di una versione beta, la situazione potrebbe migliorare in seguito ai feedback e al lancio dell'edizione completa, ma un minimo di preoccupazione sembra quantomeno lecita.

Vedremo come sarà la situazione su Xbox e PC, non appena la beta sarà disponibile anche su queste piattaforme. A tal proposito, se preferite giocare su computer, vi ricordiamo requisiti minimi e consigliati.