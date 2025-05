GCC Pokémon Pocket sta per migliorare le lotte competitive

In vista del lancio della nuova espansione, che vi ricordo sarà disponibile già da domani 29 maggio, GCC Pokémon Pocket ha annunciato alcune novità in vista per la gestione delle lotte competitive.

Da diverse settimane è infatti possibile partecipare alle lotte classificate per mettersi alla prova contro altri giocatori in tutto il mondo, ma l'esperienza si è rivelata spesso frustrante per diversi utenti. E non mi riferisco solo all'invasione di mazzi Darkrai (se ne siete fan, potreste voler dare un'occhiata a questo set su Amazon).

Proprio come tanti altri giochi classificati esiste infatti un sistema di promozioni e retrocessioni di grado, attivo a partire dal rank Mega Ball 1 e che ha ironicamente prodotto l'effetto opposto a quello desiderato: molti giocatori hanno semplicemente smesso di giocare una volta arrivati a un rank specifico, per paura di rischiare di perderlo dopo streak negative consecutive.

Le lotte competitive assegnano infatti diverse clessidre per aprire bustine, un premio decisamente ambito dai giocatori più competitivi che, inevitabilmente, hanno deciso di giocare di strategia anche per quella che dovrebbe essere solo una modalità in grado di premiare i giocatori più forti.

Per questo motivo GCC Pokémon Pocket ha deciso di modificare la gestione delle lotte classificate a partire da un aggiornamento che sarà disponibile da fine luglio: con un post pubblicato sui social gli sviluppatori hanno annunciato che non sarà più possibile retrocedere alle categorie inferiori.

In altre parole, una volta raggiunti Ultra Ball e Master Ball potrete stare certi di restare al vostro posto, con nuovi "segnaposto" che si aggiungono alle già citate Mega Ball.

Inoltre, a partire da fine giugno verranno aggiunti bonus per vittorie consecutive nei gradi Ultra Ball e Master Ball, rendendo più appetibile continuare a giocare durante un momento positivo.

Una notizia che sta già venendo accolta con favore dalla community, che adesso avrà effettivamente incentivi aggiuntivi per mettersi alla prova anche con i mazzi più frustranti.

Come anticipavamo in precedenza, le novità saranno disponibili soltanto nei prossimi mesi: la nuova stagione che dovrebbe essere disponibile presumibilmente con il set dedicato alle Ultracreature continuerà a utilizzare il sistema di retrocessioni originale.

Toccherà dunque avere ancora un po' di pazienza, ma almeno è un primo passo importante per rendere più appetibile la modalità competitiva di GCC Pokémon Pocket.