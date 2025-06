Cattive notizie per chi stava già contando i giorni all’uscita del film di The Legend of Zelda: Nintendo ha annunciato ufficialmente il rinvio della pellicola, spostandone l’uscita mondiale al 7 maggio 2027.

Inizialmente previsto per il 26 marzo dello stesso anno, il film subirà dunque uno slittamento di circa sei settimane, tempo che – secondo la casa di Kyoto – sarà fondamentale per rifinire ulteriormente la produzione.

L’annuncio è arrivato direttamente dal leggendario Shigeru Miyamoto, creatore della serie e produttore del film, attraverso un post pubblicato sui canali ufficiali Nintendo:

«Sono Miyamoto. Per motivi legati alla produzione, stiamo cambiando la data di uscita del film live-action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027. Sarà qualche settimana più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto, ma useremo questo tempo in più per realizzare il miglior film possibile. Grazie per la vostra pazienza.»

Parole che lasciano intendere una certa attenzione maniacale per i dettagli, un approccio che – va detto – non stupisce affatto conoscendo la filosofia con cui Nintendo gestisce le sue IP storiche.

Dopo il successo commerciale e mediatico del film di Super Mario Bros., in attesa del sequel, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari nel mondo, le aspettative nei confronti della trasposizione cinematografica di Zelda sono naturalmente altissime.

Il progetto, diretto da Wes Ball, è frutto della collaborazione tra Nintendo e Sony Pictures, una partnership che ha già fatto discutere considerando la rivalità storica tra le due aziende nel mondo delle console.

Al momento, pochissime informazioni ufficiali sono trapelate sulla trama, sul cast o sull’ambientazione scelta per questa prima incarnazione live-action di Zelda, anche se non mancano i fantacasting.

I fan più attenti continuano a interrogarsi se il film seguirà la linea narrativa di giochi come Ocarina of Time, Twilight Princess o magari Breath of the Wild (che trovate su Amazon) o se invece Nintendo opterà per una storia completamente originale, magari pensata per introdurre al meglio il pubblico cinematografico all’universo della saga.

Il rinvio, seppur contenuto, lascia intendere che il lavoro sul film è ancora in una fase delicata. Ma in un panorama in cui troppe produzioni affrettate hanno deluso i fan (e i botteghini), la decisione di prendersi più tempo potrebbe rivelarsi saggia.

Nel frattempo, possiamo solo incrociare le dita, sperare in un primo trailer nei prossimi mesi.