Si è concluso proprio pochi istanti fa l'ultima edizione del Pokémon Presents, che come previsto ci ha svelato un altro nuovo ricco filmato gameplay di Leggende Pokémon Z-A, insieme a tante altre piccole novità in arrivo dedicate al franchise.

Ma le sorprese non sono ancora finite qui, perché se non avete ancora acquistato una console Switch 2 potrebbe interessarvi la nuova offerta che Nintendo ha annunciato a sorpresa pochissimi istanti fa.

Con un breve comunicato rilasciato sui propri profili social, Nintendo Italia ha infatti svelato l'imminente arrivo di un nuovo bundle di Nintendo Switch 2, che oltre alla console includerà una copia digitale della Switch 2 Edition di Leggende Pokémon Z-A.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Ad oggi l'unico bundle esistente è quello che include una copia digitale di Mario Kart World (lo trovate su Amazon, se interessati), dunque questa nuova offerta potrebbe attirare l'attenzione di chi non era particolarmente interessato alle corse nel Regno dei Funghi.

Nintendo comunica inoltre che i preordini partiranno già a partire da domani 23 luglio presso i principali rivenditori selezionati, mentre l'uscita vera e propria è prevista per il 16 ottobre, ovvero il day-one di Leggende Pokémon Z-A.

Al momento non sappiamo quale sarà il prezzo a cui sarà proposto questo interessante bundle: il pacchetto che include Mario Kart World viene proposto alla cifra consigliata di 509,99€, dunque è plausibile immaginare che verrà mantenuta questa stessa cifra, anche se non abbiamo conferme ufficiali in merito.

Se stavate prendendo in considerazione l'acquisto di Switch 2 e quello del nuovo capitolo di Pokémon, questo bundle potrebbe dunque essere una buona occasione per risparmiare qualcosina sul prezzo del gioco, anche se ricordiamo che verrà proposto con un codice digitale e senza alcuna confezione fisica, come del resto è specificato anche sulla prima foto della scatola condivisa da Nintendo.

L'annuncio ci conferma anche che il bundle di Mario Kart World — che resterà disponibile solo fino ad autunno 2025 — non sarà un'eccezione, ma potremo aspettarci altre promozioni simili con altre esclusive Nintendo tra le più attese.