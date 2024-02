FIFA 2K potrebbe diventare presto realtà, a quanto pare

FIFA potrebbe aver finalmente trovato il partner giusto per un nuovo videogioco calcistico su licenza, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete.

Come è ormai noto, Electronic Arts ha deciso di rinunciare alla partnership dopo che rinnovarla si sarebbe rivelato eccessivamente costoso e con enormi limiti.

Advertisement

Il successo ottenuto da EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon) ha poi dimostrato che non era necessario mantenere lo stesso nome, ma solo offrire un'esperienza familiare e ricca di contenuti per i fan del calcio.

Ma FIFA non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua fetta di mercato e, dopo una lunga ricerca, potrebbe aver trovato lo sviluppatore giusto: si tratterebbe di 2K Games, che sarebbe pronta a svelare un nuovo gioco calcistico.

L'indiscrezione arriva tramite l'insider Kurakasis, che ha recentemente svelato in anticipo molti dei videogiochi annunciati durante l'ultimo State of Play, come Sonic X Shadow Generations e il nuovo capitolo in VR di Metro.

Take-Two non aveva mai nascosto il suo interesse per la licenza FIFA, pur non confermando ancora ufficialmente alcuna collaborazione: se l'indiscrezione fosse confermata, potremmo dunque vedere un primo capitolo di quello che potrebbe essere intitolato "FIFA 2K", restando in linea con altri videogiochi sportivi del gruppo.

Ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite ufficiali dai diretti interessati: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che 2K sarebbe al lavoro anche su un altro gioco calcistico, ma che a differenza di un nuovo FIFA non punterebbe al realismo: stiamo infatti ancora aspettando l'annuncio ufficiale del misterioso "LEGO 2K Goooal!".

Vedremo se questo nuovo presunto capitolo calcistico riuscirà a rivelarsi una degna sfida per EA Sports FC 24, che è già riuscito a ottenere numeri impressionanti anche senza la licenza della federazione calcistica.