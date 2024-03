GOALS, il rivale gratis di EA Sports FC, si aggiorna in modo sospetto

GOALS è l'ambizioso progetto che punta a togliere dal trono del calcio videoludico FIFA (ora EA Sports FC), che per non ha mostrato granché di sé e quel poco che ha fatto ora risulta anche sospetto.

Il titolo si è mostrato per la prima volta nel 2022, dando ai giocatori alcuni dettagli sulle idee che intende portare all'interno del panorama dei videogiochi di calcio.

GOALS mette sul piatto «un gameplay impeccabile e competitivo, la priorità numero uno del team di sviluppo». Utilizzando un modello play-and-own, tutti i giocatori saranno quindi i legittimi proprietari delle loro risorse, che si ottengono gratuitamente nel gioco.

Gli utenti saranno quindi in grado di vendere le proprie risorse (anche con denaro reale, se lo desiderano) in un mercato in costante evoluzione.

Questo tema è stato rimarcato anche nel primo manifesto pubblicato dal team, in cui GOALS mette in chiaro le sue idee.

Tuttavia il profilo social di GOALS ha modificato il suo manifesto (lo trovate qui), e ci sono delle differenze particolari.

Rispetto alla prima versione (la potete recuperare qui), c'è un passaggio che è stato eliminato in questa nuova versione resa pubblica sui social.

In particolare due frasi, ovvero:

«Volevamo realizzare un gioco che fosse divertente da subito, senza che i videogiocatori debbano investire una fortuna. [...] Concentrarsi sui tiri spettacolari, progettare splendide t-shirt o creare un'arena che ispiri grandezza.»

Il fatto che sia stata eliminata la dichiarazione per cui i giocatori non dovranno spendere una fortuna, insieme alla libertà di creare contenuti (t-shirt e arene) non sembra del tutto casuale.

GOALS sarà infatti un titolo gratuito e, come spesso accade in questi casi, gli sviluppatori cercano di monetizzare in ogni modo, come abbiamo visto nel caso recente di Tekken 8.

La speranza è che sia stata una svista quella degli sviluppatori, ma il mercato dei videogiochi ci ha abituato a cose di questo tipo, se non peggiori.

Il tutto in attesa di sapere cosa ne sarà anche di UFL, un altro rivale di FIFA di cui non abbaimo saputo molto nel tempo.