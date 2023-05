Anche Xbox e PlayStation festeggiano il lancio di Zelda Tears of the Kingdom

Videogiochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non escono tutti i giorni, e anche Xbox e PlayStation sono rimasti stregati da questa importantissima uscita.

Non sappiamo se i due responsabili delle aziende arriveranno a comprarsi la Switch OLED a tema (che trovate su Amazon), ma senz'altro sono rimaste colpite dall'opera di Nintendo.

Per Metacritic, intanto, Tears of the Kingdom è già diventato il videogioco dell'anno, con una votazione veramente altissima.

Su un'altro sito aggregatore di recensioni, invece, il nuovo episodio della saga di Nintendo è in cima alla lista dei migliori videogiochi di sempre.

Dimostrando una grandissima sportività, va detto, gli account ufficiali di Xbox e PlayStation hanno voluto celebrare la loro gioia per l'arrivo dell'attesissimo Tears of the Kingdom.

It’s good to be back in Hyrule.​



Congrats @NintendoAmerica on Tears Of The Kingdom! — Xbox (@Xbox) May 12, 2023

«È bello essere di nuovo a Hyrule. Congratulazioni Nintendo of America per Tears of the Kingdom!»

La divisione gaming di Microsoft sembra non vedere l'ora di tornare nella Hyrule, scoprendo le sue tante sorprese e novità, dando una pacca sulla spalla virtuale a Nintendo of America.

Sony invece si rivolge invece ai giocatori:

Have fun up there, Hylians! ☁️ — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2023

«Divertitevi lassù, Hylian!»

Guardando alle nuvole, Sony augura buon divertimento direttamente ai giocatori che, sicuramente, non passeranno molto tempo su console PlayStation almeno nel fine settimana.

Speriamo che le due aziende non si accorgano del problema che Tears of the Kingdom ha con i cani, perché potrebbero cambiare anche idea.

Forse Xbox e PlayStation si saranno convinti anche grazie alla nostra recensione? Probabilmente no a ben vedere, ma voi potete comunque leggerla.

Se state calcando per la prima volta le lande di Hyrule in Tears of the Kingdom vi consigliamo di recuperare la nostra guida: la trovate qui.