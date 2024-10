Anche Outlast arriverà al cinema, è ufficiale

Continua la sempre più impressionante serie di videogiochi che arrivano al cinema e in TV, e il prossimo è Outlast che diventerà ovviamente un film horror.

Come riportato da Bloody Disgusting in esclusiva, la saga horror arriverà prossimamente al cinema con una produzione alle sue spalle davvero interessante.

Lionsgate e Red Barrels, studio dietro al celebre franchise horror SAW e uno degli sviluppatori più influenti nel genere dei videogiochi horror, hanno annunciato la realizzazione di un film basato sulla saga di Outlast.

A dirigere il progetto sarà il prolifico produttore Roy Lee, noto per il suo contributo a pellicole horror come It e Barbarian, mentre la sceneggiatura sarà curata da J.T. Petty, già coinvolto nella storia originale dei giochi.

«Portare l'universo di Outlast sul grande schermo è un’opportunità incredibile per esplorare più a fondo i personaggi e gli assassini che i fan amano», anticipa Petty.

Dal lancio del primo capitolo nel 2012, Outlast ha ridefinito l’immersione nel gaming horror, e secondo Lee, la lore emergente del gioco è un’ottima base per creare un’esperienza cinematografica che esplori le paure psicologiche e fisiche al centro della serie. «Sono entusiasta di portare questo mondo unico alla vita, sia per il nuovo pubblico che per i fan storici della saga», afferma.

David Chateauneuf, co-fondatore e direttore creativo di Red Barrels, ha sottolineato quanto il cinema horror abbia influenzato il franchise di Outlast: «Collaborare a un film di Outlast con veri maestri dell'horror è un sogno, o meglio, un incubo, che si realizza.»

Uno degli ultimi capitoli è The Outlast Trials, di cui vi abbiamo parlato nella recensione all'epoca dicendo che «pone l'accento sull'esperienza da giocare in gruppo, minando però in questo modo il ludogodimento dei giocatori abituati alle traversate in solitaria.»