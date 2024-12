Anche OpenCritic ha scelto il suo GOTY 2024, e non solo

Il 2024 potrebbe non aver avuto la stessa densità di uscite AAA del 2023, ma ha comunque regalato alcuni dei giochi più acclamati di sempre.

Su PC, PS5 (console che trovate su Amazon), Xbox e Switch, i giocatori hanno potuto godere di un ventaglio di titoli che spazia da gemme indie innovative a esperienze ad alto budget estremamente rifinite.

Secondo il sito di aggregazione OpenCritic, via GameRant, il miglior nuovo gioco del 2024 è stato Astro Bot, esclusiva per PlayStation 5, con un punteggio straordinario di 95.

Questo platform 3D ha conquistato critica e pubblico grazie al suo design innovativo e all’utilizzo brillante delle potenzialità del DualSense.

Ecco la lista dei titoli più apprezzati del 2024, escludendo remake, remaster e DLC:

Astro Bot - 95 Final Fantasy 7 Rebirth - 93 Metaphor: ReFantazio - 92 Balatro - 91 Satisfactory - 91 The Crimson Diamond - 90 Tekken 8 - 90 UFO 50 - 90 Like a Dragon: Infinite Wealth - 90 Animal Well - 89

Titoli come Final Fantasy 7 Rebirth e Metaphor: ReFantazio hanno impressionato con le loro trame profonde e i mondi affascinanti, mentre giochi come Balatro e Satisfactory hanno dimostrato che c’è ancora spazio per l’innovazione nei generi di nicchia.

Se considerassimo anche DLC e remaster, la classifica cambierebbe drasticamente: Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94) si sarebbe piazzato al secondo posto, confermando l’impatto duraturo del gioco di FromSoftware.

Vampire Survivors: Ode to Castlevania (94) e Destiny 2: The Final Shape (91) avrebbero trovato spazio nella top 10, dimostrando come i contenuti aggiuntivi possano mantenere viva l’attenzione sui titoli originali.



Il 2025 si preannuncia ancora più entusiasmante, con l’arrivo di titoli come Grand Theft Auto 6. La sfida sarà capire quali giochi sapranno lasciare un’impronta così duratura da essere ricordati tra i migliori di sempre.

