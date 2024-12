Anche Nine Sols, il Sekiro in 2D, avrà la sua agognata copia fisica

Momento di grande tribolazione per i videogiochi in copia fisica, e per i loro fan, che adesso potranno contare se non altro sull'arrivo di Nine Sols, l'acclamato indie descritto spesso come un Sekiro in 2D.

Lo ha annunciato direttamente il produttore Redcandlegames sui propri canali social, spiegando i primi dettagli relativi a questa versione.

Grazie a una collaborazione con Fangamer, Nine Sols riceverà un'edizione fisica per Nintendo Switch nel 2025. Al momento non si conoscono dettagli sulla data precisa di lancio né se sono previste edizioni fisiche per altre piattaforme, ma non è improbabile che possano arrivare successivamente altrove.

Nintendo Switch si è spesso rivelata una macchina fenomenale per le produzioni indie, e per questo viene prediletta in questi casi, ma non resta che aspettare un eventuale ampliamento della produzione di copie fisiche anche per PS5 e Xbox Series X|S.

Va fatto notare che Nine Sols è comunque disponibile in formato digitale su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per altro è finito recentemente anche nei videogiochi gratis con Game Pass, quindi vi potete abbonare e giocarlo anche nel catalogo.

Si tratta di un titolo validissimo che vi invitiamo a recuperare, come spiegato nella nostra recensione. Perché non solo «rappresenta un mix di diversi generi, con un buon sistema di combattimento che fa sue alcune delle particolarità di Sekiro», ma ci sono anche «buoni spunti legati al sistema di combattimento» e «una solidità di fondo marcata» in questo indie tra i più interessanti dell'anno.

Il tema dei videogiochi in formato fisico è sempre importante da discutere, anche a fronte di ciò che sta succedendo nella catena di distribuzione.

Sempre più catene di videogiochi stanno abbandonato i videogiochi in formato fisico sugli scaffali, e sempre più entità del settore stanno cominciando a vedere il digital delivery come unica soluzione per la distribuzione.