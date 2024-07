Una catena di videogiochi ha smesso di ordinare videogiochi fisici

Il mondo dei videogiochi è cambiato e lo dimostrano anche il comportamento dei negozi di videogiochi, soprattutto le grandi catene come GAME, che si stanno inevitabilmente adattato ai cambiamenti del mercato anche smettendo di accettare pre-ordini.

L'informazione arriva da Siliconera, con alcuni report che parlano del fatto che la catena di negozi con sede nel Regno Unito non accetterà più i pre-ordini per i videogiochi in arrivo.

Sembra che i pre-ordini possano essere ancora effettuati tramite il negozio online di GAME, ma non sarà più possibile ordinare videogiochi da ritirare poi in negozio. I preordini esistenti previsti per l'uscita prima del 31 gennaio 2025 verranno comunque completati, ma per tutti gli altri verranno emessi rimborsi.

Sebbene GAME abbia dichiarato, qualche tempo fa, di non aver smesso ufficialmente di vendere videogiochi fisici, l'andazzo sembra essere quello di ridimensionare in ogni caso il "traffico" di giochi in formato fisico nei negozi.

Un'aspettativa sicuramente comprensibile visto che il mercato dei videogiochi si sta muovendo velocemente verso il mondo digitale, e soprattutto per i licenziamenti che sono stati avviati proprio nei negozi della catena.

A quanto pare, questo annuncio è arrivato da una nota interna dello staff e deve ancora apparire sui profili e sui canali ufficiali dell'azienda.

Il motivo, stando alle fonti originali, sembra essere legato ai piani per installare nuovi registratori di cassa nei negozi, intesi ad allinearli con le altre società di proprietà del gruppo Frasers che ha acquisito GAME nel 2019. Queste nuove casse, chiamate "Enactor", non sono in grado di elaborare servizi specifici che GAME era noto per fornire, come carte premio, permute e vendite di giochi usati, quindi la società ha deciso di interrompere i servizi.

Vedremo se GAME pubblicherà queste informazioni e darà dei chiarimenti a corredo, mentre comunque ci sono tante altre catene che hanno definitivamente smesso di vendere videogiochi.

Nel frattempo, le vendite dei videogiochi fisici continuano senza interruzioni su tanti altri store, come Amazon dove trovate le migliori offerte su tutte le piattaforme.