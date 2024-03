Anche l'ultimo Prince of Persia è stato possibile grazie a Toriyama e Dragon Ball

Dragon Ball e il suo autore Akira Toriyama sono stati importantissimi nella cultura popolare, anche per aver ispirato generazioni e generazioni di creativi nelle loro produzioni e tra questi c'è Ubisoft, in particolare il team di Prince of Persia: The Lost Crown.

Lo scorso 8 marzo abbiamo appreso della scomparsa il leggendario Akira Toriyama, che è venuto a mancare in data 1 marzo all'età di 68 anni.

Nelle ore successive il mondo ha voluto omaggiare Toriyama e l'importanza del suo intero lavoro, con Dragon Ball in particolare, e tra questi ci sono stati i giocatori dei titoli del franchise videoludico che hanno lanciato iniziative toccanti, e tantissimi sviluppatori e creatori di videogiochi

Non solo giapponesi, ovviamente, perché Dragon Ball è stato un lavoro universale e lo dimostra la gratitudine espressa da Ubisoft per quanto riguarda la creazione di Prince of Persia: The Lost Crown, che è stato ispirato anche dal lavoro di Akira Toriyama.

«RIP Akira Toriyama, il leggendario creatore di Dragon Ball, la cui creatività è stata una delle principali ispirazioni dietro la direzione artistica e la coreografia di Prince of Persia: The Lost Crown. Ci mancherai.»

A dimostrazione di quanto l'arte di Toriyama sia stata in grado di parlare a tutti, è bello vedere quanto una produzione apparentemente lontana dal manga di Dragon Ball possa in realtà essere più vicina di quanto pensassimo.

L'ultimo titolo di Ubisoft, che potete recuperare su Amazon in ogni versione, ha saputo rivitalizzare il franchise di Prince of Persia con una formula da metroidvania che ha colpito nel segno sia i giocatori che la critica.

Nella nostra recensione, per esempio, vi avevamo detto che «Prince of Persia: The Lost Crown ha spazzato via ogni nostro dubbio dopo il reveal iniziale, dimostrandosi un metroidvania ben costruito, divertente e con ottime idee.»