Gli sviluppatori piangono la scomparsa di Akira Toriyama

Poche ore fa abbiamo battuto una notizia che non avremmo mai voluto darvi: Akira Toriyama, il leggendario autore della saga di Dragon Ball, ci ha purtroppo lasciato a soli 68 anni.

Una notizia che ha sconvolto il mondo intero: l'annuncio è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con molti fan che stanno già condividendo sui social i loro omaggi al mangaka che ha contribuito in maniera fondamentale all'industria di manga, anime e anche quella dei videogiochi.

Advertisement

Akira Toriyama è stato infatti il character designer di Dragon Quest, una delle serie videoludiche più importanti al mondo, soprattutto in Giappone, oltre ad aver contribuito a creare i personaggi di Chrono Trigger e tanti altri videogiochi.

La notizia dunque, comprensibilmente, ha colto di sorpresa anche molte compagnie videoludiche e sviluppatori, che in questi istanti stanno condividendo online i loro messaggi di cordoglio per il papà di Dragon Ball.

Tra queste non poteva ovviamente mancare Bandai Namco, che promette di fare tesoro delle storie e dei personaggi che l'autore ha regalato al mondo intero.

Cyberconnect2, il team che ha sviluppato Dragon Ball Z Kakarot (lo trovate su Amazon) è rimasto particolarmente scosso dalla notizia: lo studio ha deciso di chiudere per una giornata intera in segno di lutto.

I lavori sui loro prossimi videogiochi riprenderanno lunedì, ma solo se lo staff se la sentirà di proseguire. In caso contrario, sarà concessa qualche giornata in più.

Yuji Horii, l'autore di Dragon Quest, ha sottolineato di non riuscire a credere di aver perso anche Akira Toriyama, dopo aver già dovuto dire addio al compositore Koichi Sugiyama. Il suo messaggio rende chiaro quanto sia rimasto profondamente turbato dalla notizia.

Hironobu Sakaguchi, il papà di Final Fantasy, ha avuto recentemente la possibilità di collaborare con Akira Toriyama durante lo sviluppo di Fantasian.

Sakaguchi è rimasto profondamente colpito dall'etica di lavoro di Toriyama, come appare evidente in un messaggio che vogliamo proporvi integralmente tradotto in italiano:

«Toriyama-san mi ha insegnato cosa significa essere un "professionista" e che cos'è il "lavoro". Lo rispettavo molto, dal profondo del mio cuore. Prego sinceramente che la sua anima possa riposare in pace».

Chiudiamo questa commovente raccolta di messaggi con un post di Dinga Bakaba, co-creative director di Arkane Lyon che si è limitato a pubblicare una semplice immagine che da sola, forse, vale più di mille parole.

Siamo certi che nelle prossime ore arriveranno altri messaggi di cordoglio da importanti esponenti dell'industria videoludica, ma abbiamo voluto proporvi questa piccola raccolta per dimostrarvi quanto l'influenza di Akira Toriyama sia stata importante anche per evolvere i videogiochi.

Ancora una volta, non possiamo che ribadire come l'intera redazione di SpazioGames.it sia unita nel cordoglio dei familiari di Akira Toriyama e di tutti i suoi cari, ringraziandolo profondamente per il suo impatto nell'industria videoludica. E non solo quella.