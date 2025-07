Per i fan di Banjo-Kazooie, il tempo continua a scorrere senza novità concrete. E ora potrebbe arrivare la doccia fredda definitiva.

Secondo NateTheHate, insider solitamente affidabile, lo sviluppo di un nuovo capitolo sarebbe stato accantonato.

La notizia emerge da un thread su ResetEra, dove il leaker ha dichiarato di non avere più sentito nulla sul progetto da tempo, lasciando intendere che il gioco non sia più in lavorazione.

Microsoft, che ha acquisito Rare nel 2002, non ha mai saputo davvero valorizzare il marchio Banjo-Kazooie.

Dopo l’esperimento poco amato di Nuts & Bolts su Xbox 360 (che trovate su Amazon), la coppia di eroi ha avuto solo un’apparizione di rilievo come lottatore DLC in Super Smash Bros. Ultimate.

Ma un vero ritorno alla piattaforma non è mai arrivato, nonostante voci e speranze si siano rincorse per anni.

Questo presunto stop al progetto arriva a breve distanza dalla cancellazione di un altro titolo storico Rare, il reboot di Perfect Dark.

Anche in quel caso, nonostante gli sforzi congiunti di Crystal Dynamics e The Initiative, lo sviluppo è stato interrotto, segnando un altro duro colpo alla nostalgia dei fan N64.

L'attuale Rare sembra ormai lontanissima dai fasti di un tempo, concentrata più che altro sul supporto continuativo a Sea of Thieves. E anche i tentativi di affidare i vecchi IP a studi esterni non sempre hanno lasciato il segno: Battletoads del 2020 non ha sfondato, mentre Killer Instinct del 2013 ha avuto un impatto più duraturo ma limitato.

C'è chi sogna che Microsoft venda Banjo-Kazooie a Nintendo, soprattutto dopo l’attenzione che la casa di Kyoto ha riservato al duo in Smash. Ma per ora si tratta solo di fantasia. Anche Toys for Bob, team dietro Crash Bandicoot 4, ha più volte espresso il desiderio di lavorarci, ma senza sviluppi concreti.

Il futuro di Banjo e Kazooie resta quindi nel limbo. E dopo più di vent’anni, la loro leggendaria avventura potrebbe restare confinata ai ricordi e ai remaster, invece che rinascere con una nuova piattaforma.