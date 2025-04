Banjo-Kazooie tornerà con Toys for Bob? «È rimasto in letargo abbastanza a lungo»

Forse il ritorno tanto atteso di Banjo-Kazooie sarebbe all'orizzonte: la celebre saga di Rare è ormai rimasta "in naftalina" da troppo tempo, ma potrebbero essere arrivati i primi segnali di ripresa.

Il celebre duo è amatissimo sopratutto dai fan Nintendo, dato l'esordio dei platformer avvenuto su Nintendo 64, prima ovviamente che Rare venisse acquisita da Microsoft: un ricordo nostalgico che ha poi spinto a reintrodurre il duo come personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate scontato su Amazon), portando a compimento il desiderio di tantissimi appassionati storici.

Tralasciando questa loro apparizione, il duo non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra sulle console di casa Microsoft, fatta eccezione per il controverso capitolo Nuts & Bolts rilasciato su Xbox 360.

Le cose potrebbero però cambiare molto presto: Toys for Bob, che hanno già riportato in auge con successo le saghe di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, hanno annunciato di voler ripetere l'impresa anche con Banjo-Kazooie.

In un'intervista rilasciata da Paul Yan, Co-Studio Head e Creative Director, al content creator CanadianGuyEh (via Windows Central), Toys for Bob ha voluto lanciare un appello a Xbox che anch'io spero venga accolto dai diretti interessati:

«Una compagnia con cui ci piacerebbe lavorare è una con cui stiamo già lavorando — Team Xbox! Sono stati un grande partner e hanno un roster di personaggi molto interessanti con cui Toys for Bob potrebbe divertirsi molto. L'orso è il primo che mi viene in mente — penso che possiamo concordare tutti sul fatto che Banjo è rimasto in letargo abbastanza a lungo, giusto?»

Insomma, dopo aver già lavorato con successo su Crash e Spyro, altri personaggi storici di proprietà del Team Xbox, a Toys for Bob non dispiacerebbe affatto vedersi affidata un nuovo videogioco che possa far uscire dal letargo Banjo-Kazooie.

Attualmente sappiamo che purtroppo Xbox non avrebbe nulla in lavorazione, né sembrerebbe particolarmente interessata a riprendere in mano il franchise, ma chissà che l'offerta di Toys for Bob non venga esaminata con attenzione.

Per il momento si tratta solo di un semplice desiderio degli sviluppatori — e di molti fan, incluso il sottoscritto — ma vi terremo aggiornati qualora dovesse diventare qualcosa di più concreto.