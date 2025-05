Anche il director di Stellar Blade ha amato Clair Obscur

Clair Obscur Expedition 33 è sicuramente una delle più grandi sorprese di questo nuovo anno videoludico, ricevendo apprezzamenti non solo da critica e pubblico, ma anche da altri importanti esponenti dell'industria dei videogiochi.

Dopo essere già stato apprezzato anche da chi lavora in Larian Studios — e prima ancora, dall'ex dirigente PlayStation Shuhei Yoshida — il capolavoro di Sandfall Interactive sta continuando a riscuotere consensi, diventando un serio candidato al GOTY 2025 finale.

Ne sembra convinto anche Hyung-Tae Kim, director dell'esclusiva PlayStation Stellar Blade (che potete recuperare su Amazon) e che in questi giorni ha avuto modo di godersi questa nuova perla videoludica, decantandone le lodi sui suoi profili social.

Il CEO di Shift Up ha infatti svelato di aver completato Clair Obscur: Expedition 33 dopo ben 96 ore di gioco, eleggendolo «senza ombra di dubbio» come suo personale GOTY 2025 e ringraziando Sandfall Interactive per averlo sviluppato.

Un messaggio pubblicato anche in lingua francese, per essere sicuro che venga letto dai diretti interessati, accompagnato da una foto che dimostra il completamento al 100% avvenuto su PS5, con tanto di relativo Trofeo di Platino sbloccato (via Automaton West).

Per averlo giocato così a lungo e aver sbloccato tutti i trofei, significa che il director di Stellar Blade si è preso tutto il tempo necessario per scoprire ogni singolo segreto nascosto: un'impresa sicuramente non facile e che dimostra quanto abbia apprezzato il lavoro svolto da Sandfall Interactive.

La storia di Clair Obscur Expedition 33 ha colpito tantissimi appassionati, che già pregustavano possibili DLC per espanderne la narrazione.

Tuttavia, almeno per il momento, non sembra esserci nessun piano in tal senso: la priorità di Sandfall Interactive è quella di migliorare l'esperienza di gioco con aggiornamenti dedicati.

Il primo degli aggiornamenti più corposi è arrivato pochi giorni fa, anche se è arrivato con una brutta notizia per chi amava rompere il gioco: una delle abilità più potenti di Maelle è stata nerfata.