Anche Larian dà la benedizione a Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 è il caso dell'anno e ha convinto tantissime persone anche dell'industria dei videogiochi, tra cui Larian Studios che ha voluto benedire in un certo senso il JRPG francese.

Il successo di Clair Obscur è evidente a tutti e secondo Michael Douse, direttore editoriale di Larian Studios, è solo l'inizio di un percorso trionfale (tramite Gamingbolt).

Il responsabile dello studio autore di Baldur's Gate 3 ha voluto lanciare la sua previsione tramite un post su X, non nascondendo il suo entusiasmo per l'opera di Sandfall Interactive.

«Spero che ora il passaparola possa portare questo titolo a raggiungere tutto il suo potenziale», spiega Douse, che ha pure una previsione abbastanza precisa per quanto riguarda le vendite:

«Potrebbe arrivare tranquillamente a 6 milioni di copie, a essere prudenti. Non escluderei che possa toccare quota 8-10 milioni.»

Queste cifre, se confermate, collocherebbero la produzione francese nell'olimpo dei più grandi successi commerciali nel settore degli RPG degli ultimi anni, un risultato straordinario per uno studio che non può contare sulla potenza di fuoco dei grandi publisher internazionali.

Già ora Clair Obscur: Expedition 33 ha generato dei veri e propri record, ed è difficile immaginare come e quando potrà finire la corsa di questo JRPG sorprendente.

Il gioco ha venduto oltre 785.000 copie su Steam nella sola prima settimana, raddoppiando i numeri registrati da titoli blasonati come Metaphor: ReFantazio e Final Fantasy 7 Rebirth nello stesso periodo di lancio.

Ed è ancora più sorprendente perché Clair Obscur è uscito anche a strettissimo giro con Oblivion Remastered, riuscendo anche a non subire nessun contraccolpo dall'imponente ritorno del titolo di Bethesda.

A questo punto sarà interessante anche capire se Sandfall Interactive vorrà supportare ulteriormente il gioco, magari con dei DLC che porteranno i giocatori nuovamente a interessarsi al titolo. Per non ora non ci sono conferme, ma il successo estremo del titolo porterà sicuramente il team a fare almeno un paio di riflessioni al riguardo.